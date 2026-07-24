日本サッカー協会(JFA)は24日に会見を行い、半年間の続投が決まった森保一監督とJFA宮本恒靖会長、山本昌邦技術委員長が登壇。森保監督は、アジアカップを終えて退任することが決定しているなかで、最後まで全力を尽くす決意を明かしました。

森保監督は2018年ワールドカップロシア大会後にサッカー男子日本代表監督に就任。以来、8年間チームを率いてきました。2022年カタール大会ではベスト16で敗退。今大会では過去最高成績を目指し戦うも、ベスト32で敗退となりました。

会見で森保監督に対し、半年間という異例の形での続投であり、しかも後任も決定し自身の役目の終わりが見えている状況で、記者からモチベーションへの疑念の声が上がります。それに対し、森保監督は終わりが見えているとしても「モチベーションが左右されるかと言えば、全くそうではない」と否定します。