「日本10−０韓国」「衝撃の変化」世界最高峰リーグの“日本人激増”予測に韓メディアが愕然！「悲しい現実だ」
世界最高峰と言われるイングランドのプレミアリーグに、また日本人選手が増えるのか。隣国のメディアが注目している。
現状、新シーズンにプレミアでプレーするのは、リバプールの遠藤航、ブライトンの三笘薫、クリスタル・パレスの鎌田大地、リーズの田中碧、トッテナムにレンタルバックされた高井幸大、昇格組コベントリーの坂元達裕の６人。もちろん、今後の移籍により、増減する可能性がある。
韓国メディア『Xports News』は７月23日、取り沙汰されているパルマの鈴木彩艶のアストン・ビラ移籍に着目。「韓国（０人）対日本（10人）。衝撃の変化だ。プレミアにおけるアジア勢の構図が激変へ」と見出しを打ち、次のように報じた。
「日本代表のGK鈴木彩艶に対し、イングランド・プレミアリーグのアストン・ビラがオファーを出したことが明らかになった。今夏、鈴木をはじめとする多くの日本人選手がイングランドのクラブとの移籍の噂に挙がっており、プレミアリーグでプレーする日本人選手の数が10人に迫る可能性が出てきている」
同メディアは「鈴木（アストン・ビラ移籍の噂）、前田大然（セルティック／昇格組のイプスウィッチが関心）、守田英正（フリーエージェントでのハル・シティ加入が有力）、佐野海舟（マインツ／プレミアの強豪リバプールが関心）といった選手たちが加われば、リーグ内の日本人選手は計10人に達する可能性がある」と予測。こう続けた。
「韓国サッカー界にとっては悲しい現実と言えるだろう。ファン・ヒチャンが所属するウルバーハンプトンが２部へ降格したことに加え、ヤン・ミンヒョク（トッテナム）やキム・ジス（ブレントフォード）といった選手たちの再レンタルに関する憶測も飛び交っているからだ」
日本人が“激増”、韓国人が０人になる可能性に、愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
現状、新シーズンにプレミアでプレーするのは、リバプールの遠藤航、ブライトンの三笘薫、クリスタル・パレスの鎌田大地、リーズの田中碧、トッテナムにレンタルバックされた高井幸大、昇格組コベントリーの坂元達裕の６人。もちろん、今後の移籍により、増減する可能性がある。
韓国メディア『Xports News』は７月23日、取り沙汰されているパルマの鈴木彩艶のアストン・ビラ移籍に着目。「韓国（０人）対日本（10人）。衝撃の変化だ。プレミアにおけるアジア勢の構図が激変へ」と見出しを打ち、次のように報じた。
同メディアは「鈴木（アストン・ビラ移籍の噂）、前田大然（セルティック／昇格組のイプスウィッチが関心）、守田英正（フリーエージェントでのハル・シティ加入が有力）、佐野海舟（マインツ／プレミアの強豪リバプールが関心）といった選手たちが加われば、リーグ内の日本人選手は計10人に達する可能性がある」と予測。こう続けた。
「韓国サッカー界にとっては悲しい現実と言えるだろう。ファン・ヒチャンが所属するウルバーハンプトンが２部へ降格したことに加え、ヤン・ミンヒョク（トッテナム）やキム・ジス（ブレントフォード）といった選手たちの再レンタルに関する憶測も飛び交っているからだ」
日本人が“激増”、韓国人が０人になる可能性に、愕然としているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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