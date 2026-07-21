『マスターズ・オブ・ユニバース』が早くもPrime Videoで7月22日より配信

Amazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ）にて、映画『マスターズ・オブ・ユニバース』が、2026年7月22日（水）より独占配信されることが決定した。配信に先立ち、キービジュアルと日本版本予告が公開となった。

オリジナルシリーズへの敬意を込めた令和版『マスターズ・オブ・ユニバース』

『マスターズ・オブ・ユニバース』は『バンブルビー』のトラヴィス・ナイトが監督を務め、約40年ぶりに実写映画化されたファンタジーアクション超大作だ。

ナイトは、「多くの人々がこのキャラクターたちと世界を愛していることを知っていますし、そこには大きな期待があります。私たちの願いは、その歴史を尊重し、ファンが愛しているものを尊重しながら、新たなファンも迎え入れることです」と語っており、オリジナルシリーズへの敬意を込めながら、世界観をアップデート。長年のファンはもちろん、本シリーズに初めて触れる世代も楽しめる令和版『マスターズ・オブ・ユニバース』となっている。

豪華キャスト集結！圧倒的な肉体美とアクションに注目

主人公アダム／ヒーマンを演じるのは、『赤と白とロイヤルブルー』、『ひつじ探偵団』などで世界的人気を獲得した若手スター俳優ニコラス・ガリツィン。本作では、故郷を追われ地球で育った青年が、自らの運命と向き合い、最強の戦士＜ヒーマン＞へと覚醒していく姿を圧倒的な肉体美とアクションで体現している。本作が大作アクション映画初挑戦となる彼は、ヒーマンの筋骨隆々な肉体を再現するべく、一日およそ4,000kcalの食事で増量してトレーニングを重ね、本気の肉体改造を経て撮影に挑んだという。ナイトも「彼は本当に”宇宙最強の男”に見えた」と絶賛している。

ヒーマンとともに戦う戦士ティーラ役には、カミラ・メンデス（『リバーデイル』）、ヒーマンや仲間たちにとって父親的存在となる屈強な戦士マン・アット・アームズ（＝ダンカン）役には、さまざまなアクション映画に出演する肉体派俳優イドリス・エルバ（『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』、『ビースト』、『ヘッド・オブ・ステイト』）、そして、本作のヴィランである骸骨の顔を持つスケルター役をジャレッド・レトが担当（『スーサイド・スクワッド』、『モービウス』）。アクションフィギュアやコミック、アニメシリーズでもヒーマンの宿敵として登場し、ファンの間でも根強い人気を誇る重要キャラをヴィラン役に定評のある実力派が演じる。さらに、『GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』のアリソン・ブリーら豪華キャストが集結。それぞれが個性豊かなキャラクターを演じ、壮大なユニバースを彩る。

さらに、本作には1987年公開の実写映画『マスターズ／超空の覇者』でヒーマンを演じたドルフ・ラングレンがカメオ出演。新旧ヒーマンが世代を超えて作品をつなぐような演出が実現し、長年シリーズを愛してきたファンにとっても、見逃せない胸熱ポイントとなっている。

監督は『バンブルビー』で知られるトラヴィス・ナイト、脚本は『KUBO／クボ 二本の弦の秘密』のクリス・バトラーが担当。『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の音楽も手掛けたダニエル・ペンバートンが壮大なスコアを担当するなど、世界最高峰のクリエイター陣が集結した。さらに、クイーンのギタリスト、ブライアン・メイが演奏で参加し、アダムが初めてヒーマンへ変身する象徴的なシーンを彩る。

『マスターズ・オブ・ユニバース』あらすじ

惑星エターニアの王子として生まれたアダム。幼い頃に故郷で戦争が勃発し、身を守るべく“誰にも知られない場所”である地球に送り込まれた。15年後、成長したアダムは伝説の剣“パワーソード”を見つけ出す。剣に導かれ故郷へ戻った彼だったが、エターニアは邪悪な宿敵スケルターによって陥落していた…。

エターニアとその人々を救うべく、アダムは〈ヒーマン〉として悪の軍団との死闘に挑むことを決意する――！

映画『マスターズ・オブ・ユニバース』配信情報

『マスターズ・オブ・ユニバース』はPrime Videoにて2026年7月22日（水）より独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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