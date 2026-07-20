◇インターリーグ ドジャース8―2ヤンキース（2026年7月19日 ニューヨーク）

ドジャースの山本由伸投手（27）が19日（日本時間20日）のヤンキースとのダブルヘッダー第1試合に先発し、102球を投げ、4安打2失点に抑えてレギュラーシーズン初完投で10勝目を挙げた。ヤンキースとの対戦は通算3試合目で初勝利。2年連続の2桁勝利到達となった。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（32）は3回に右中間へ先制二塁打、8回にダメ押しの右前適時打を放つなど5打数2安打2打点で6年連続で100安打に到達した。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は「ダブルヘッダーだったので、第1試合でブルペンを使わずに済み、第2試合に向けてカイル・ハートをベンチ入りさせることもできた。失点を防ぐという意味でも、ブルペン投手を温存できたことは非常に大きかった。ヨシ（山本）は本当に素晴らしかった。球速も球威もあったし、初回は3者連続三振。今日のような投球をしてくれたからこそ、彼は私たちのエースなんです」と絶賛した。

特に良かった点については「制球ですね。ストレートのコマンドが素晴らしかったし、左打者へのカッター、スプリットも非常に良かった。失投は本塁打だけ」とし「初球ストライクをしっかり取れていることですね。際どいところを狙い過ぎてカウントを悪くするのではなく、自分が主導権を握っていた」とした。

そして指揮官は「ここ（ヤンキースタジアム）は2年前にも好投した球場ですし、この球場で投げるのが好きなんです。1人の投手がこういう投球をしてくれることで、チーム全体への好影響は計り知れません。この価値を数字だけで表すのは難しいですね。勝利に導いてくれるだけでなく、多くの投手を休ませてくれる。そういう意味でも本当に価値のある投球でした」と最後まで絶賛の嵐だった。

山本は3回まで、わずか28球で打者9人を完璧に封じる最高の立ち上がり。打者2巡目に入った4回先頭のグリシャムに2ボールからの3球目の直球を右翼席に運ばれ1点を失ったが、内外角に高低を使った制球は抜群で、6回まで安打はこの本塁打の1本のみに抑えた。

2点リードの7回、先頭のライスに右中間二塁打を打たれ、無死二塁と得点圏に走者を背負ったが、続くドミンゲスを高めの直球で三邪飛。ベリンジャーをスプリットで中飛、シューマンも中飛に抑えてピンチを切り抜けた。6点のリードに変わった8回始まる前に、スパイクの不調で1度ベンチに下がる場面もあった。さらに先頭打者の中堅への飛球をパヘスが太陽が目に入る形で捕球できずに不運な二塁打。続くボルピに右前打され2点目を失ったが、後続を冷静に打ち取った。9回も最後までマウンドに立ち続けた。完投はレギュラーシーズンでは初めて。ポストシーズンでは昨年、リーグ優勝決定シリーズ第2戦で3安打1失点の完投勝利、ワールドシリーズ第2戦と2試合連続完投勝利をしている。

前回登板11日（同12日）のダイヤモンドバックス戦では6回5安打でメジャーでは自己ワーストタイとなる6失点降板し、今季6敗目を喫した。球宴では登板がなかったが、後半戦は初登板。ヤンキース戦はメジャーで過去2試合に登板し、0勝1敗で防御率3.38。勝利こそないが、24年6月7日（日本時間8日）のヤンキースタジアムでの初対戦では7回2安打無失点の快投をみせたが、再び同球場で快投をみせた。