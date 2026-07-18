■MLB ヤンキースードジャース（日本時間18日、ヤンキー・スタジアム）

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ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのヤンキース戦に今季17度目の先発登板。5回2/3、94球を投げて被安打5、奪三振5、四死球1、失点1（自責点0）でマウンドを降りた。5月24日のブルワーズ戦以来、8登板ぶり4勝目ならず、中継ぎ陣にマウンドを託した。

試合は1回から佐々木が160kmを超える直球を投げ込み、相手打線を封じた。しかし4回、J.ドミンゲス（23）に二塁打を許すと、味方失策も絡み先制点を献上。ドジャース打線はヤンキースの先発、23年サイ・ヤング賞投手のG.コール（35）の前に6回まで無得点に倒れるも、7回にM.マンシー（35）に18号2ラン本塁打が飛び出し逆転に成功した。

この日から後半戦がスタート、佐々木はヤンキース戦初登板となった。立ち上がりは先頭のT.グリシャム（29）を遊飛、B.ライス（27）を左飛に打ち取った。P.ゴールドシュミット（38）には初球からメジャー移籍後最速となる163.8kmの直球を投じると、最後はスライダーで空振りを奪い、三者凡退。

続く2回には15日のオールスターゲームでMVPを獲得したC.ベリンジャー（31）を空振り三振。その後2死を奪うと、6番・J.チゾムJr.（28）に中安打を浴びたが後続を抑え無失点に抑えた。

0ー0のまま3回にはこの回先頭の8番・R.マクレーン（31）に左二塁打、1番・グリシャムに死球を与え、1死一、二塁とピンチを迎えた。それでも2番・ライスを初球で二ゴロの併殺打に打ち取り無失点で切り抜けた。

しかし試合が動いたのは4回だった。ここまで無失点投球を続けていた佐々木は、3番・ゴールドシュミット、4番・ベリンジャーを連続三振に仕留め、2死走者無しと順調にアウトを重ねた。ところが、5番・ドミンゲスに中二塁打を許すと、センターのA.パヘス（25）が打球処理にもたつく失策。打者走者は一気に三塁まで進み、2死三塁とピンチが広がった。

さらに続くチゾムJr.の打席では、初球を捕手D.ラッシング（25）が捕逸。その間に三塁走者が生還し、ドジャースは守備の乱れも重なって先制点を献上した。5回は下位打線を三者凡退とした佐々木。しかし6回のマウンドに上がると、2番・ライスに右安打、4番・ベリンジャーに中安打を許し、2死一、二塁と走者を背負ったところでここで降板となった。

佐々木に代わり、リリーフでマウンドに上がったJ.ドライヤー（27）が無失点で切り抜けると、1点追う打線は直後の7回、無死一塁のチャンスを作った。すると5番・マンシーに2ラン本塁打が飛び出し、逆転に成功。佐々木の黒星を消す一発となった。

試合前時点で3勝5敗、防御率5.33をマークしていた佐々木。前回登板となった9日のロッキーズ戦では、6回、78球を投げて被安打4（被本塁打2）、奪三振5、四死球1、失点3（自責点3）。登板5試合連続被弾を許すなど今季4勝目はお預けとなっていた。