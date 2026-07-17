ある調査によると、7月はコバエ用の殺虫剤が一年で最も売れています。街でコバエ事情を聞くと、この時期は多くの方が悩んでいるようでした。どこから家の中に侵入し、どこで繁殖するのか、専門家に聞きました。身近なものでできるコバエ対策を紹介します。

森圭介アナウンサー

「この時期になると気がつくと『あれ、なんかコバエがいる』ということで、私も昨日寝る前にコバエを発見して、かれこれ30分程度退治に時間を費やしました」

「害虫防除技術研究所代表の白井良和代表によると、この時期はコバエにとって活動するのに適した温度や湿度なんだそうです。コバエは約25℃〜約30℃になると活発になりやすくなり、湿度60%以上を好むと言われているそうです」

「（気温）30℃を超えたら、コバエにとっては暑すぎるんじゃないかと思われる方がいるかもしれません。家の温度ってどうなってますか？」

忽滑谷こころアナウンサー

「（コバエが好む温度帯の）26℃くらいに設定しています」

森アナウンサー

「調査会社のインテージによると、去年1年間でコバエ用の殺虫剤が最も売れていたのが7月でした。やはりこの時期、皆さん気になるのかもしれませんね」

森アナウンサー

「街の皆さんに、家庭のコバエ事情を聞いてきました」

会社員（50代）

「コバエは家の中で、どこから侵入してきているか分からないけど、たまにブーンブーンって飛んでいます。（手で）シュッシュシュッシュって（退治する）」

会社員（20代）

「ゴミ箱周辺にコバエが飛んでます。潰します。（つかんで）ぴゅって」

主婦（50代）

「『え！もう何かいる！』みたいな。湿度が上がってくるとやっぱり増えるのかな」

直川貴博アナウンサー

「うちもいるんですよ、なぜだか。手ではできなかったので、コバエを取ってくれるものに頼りました」

森アナウンサー

「なぜコバエは、いつの間にか部屋の中にいるんでしょう。不思議ですよね。コバエの侵入経路について、白井代表に聞きました。玄関や窓を開閉した瞬間、下から入ってるのかもしれません。さらには部屋の隅にある通気口からもスーッと入ってくるということです」

「コバエなどの虫が入らないように利用している網戸の網目から入ってきてしまうこともあるということです」

■発生・繁殖しやすい場所は？

鈴江奈々アナウンサー

「（家の中でコバエが出てくる場所は）水回りのイメージがあります。生ゴミとか、ちょっと一時的に置くものもあるので」

森アナウンサー

「キッチンなどの生ゴミやお風呂場などの排水口からワーッと出てきて、繁殖するそうです。白井代表に対策を聞きました」

「もう基本ですが、生ゴミはためずにこまめに処理をすることが大事です。水回りではぬめりなどの汚れを好むコバエもいるので、こまめに掃除する必要があるということです」

「ただ『こんなにキレイにしているのにまだいるのか…』ということがあると思います。コバエは通称です。いろんな種類がいて、ぬめりなどの排水口が好きなコバエもいれば、生ゴミ周りが好きなコバエなどもいて、それぞれ好きなところが違い、個性があります」

森アナウンサー

「生ゴミ周りに発生したコバエ対策で、家庭にあるものを使ってコバエ取り器が作れます。愛知工科大学の職員の方が毎年コバエに悩まされているということで、研究に研究を重ねて作ったもので、お酢が関係してきます」

「ペットボトルの半分より下に、画びょうなどで穴を数か所開けてください。次はその穴のすぐ近くに、カッターなどで小さな切り込みを入れます。コバエの通り道を作るということです」

「中に入れるのは、めんつゆ1に対してお酢1、食器用洗剤を数滴。これを混ぜて完成です。コバエが好むエサになり、引き寄せられたコバエが中に入って閉じ込められてしまう。これで駆除できるということです」

「放置してしまうと、他の虫が寄ってくる場合もあります。定期的に1週間ぐらいで交換するのがいいということです。ぜひやってみてください。身近なものでできるコバエ対策を紹介しました」

■観葉植物にも注意…手軽な対策

森アナウンサー

「生ゴミだけでなく、家庭にある観葉植物にも注意です。都内のガーデンセンター『オザキフラワーパーク』によると、コバエの中には土の中に卵を産んで繁殖するものがあるそうです」

「卵を産むのが土の表面から大体 2〜3cmのところだそうで、その表面に赤玉の土やマルチングストーンという砂利を入れると、卵がここには産めなくなるので、コバエの繁殖を防ぐことができるそうです」

「（家の中に）いつの間にかコバエが入っているなと思ったら、ドアの開閉や窓の開閉（の時間）を短くする、水回りをキレイにする、めんつゆ・お酢・洗剤とペットボトルで対策するのもいいかもしれません」