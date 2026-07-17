『Tokyo middle 30』主演・仲里依紗×主題歌・ふみのが初対面！ のんの誕生日サプライズも
仲里依紗が主演する7月22日スタートのドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の主題歌を担当するシンガー・ソングライターのふみのが、撮影現場を表敬訪問。仲と初対面を果たした。さらに、7月13日に誕生日を迎えた、のんの誕生日サプライズの記念ショットも公開された。
【写真】ふみのが撮影現場を訪問！ 仲里依紗と初対面トーク
本作は、中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。
キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から憧れの東京にやってきた女性3人が、恋、仕事、家庭―思い通りにはいかない現実に直面し、時に3人で泣き、助け合い、たわいないことで笑い転げながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく物語だ。
本作の主人公は、佐倉麻紀（仲）、山地遥（のん）、永野薫子（深川）の3人。高校の同級生で、“ズッ友”を誓い合った3人は、憧れの東京にやって来るが、気づけば35歳に。思い描いていた未来とは少し違う現実を生きていた。それぞれの生活に追われ、少しずつ疎遠になっていた3人だが、再会をきっかけに、見て見ぬふりをしてきた自身の“弱さ”や“後悔”、そして“本当の気持ち”と向き合っていくことになる―。
そんな3人の物語に寄り添う主題歌を手掛けたふみのが、このたび撮影現場を訪問。仲里依紗演じる“くるまき”こと麻紀が暮らす自宅のセットを訪れ、主演の仲と初対面を果たした。
初対面ならではの緊張感が漂う中、主題歌とドラマ本編映像を組み合わせたティザー映像を鑑賞。映像を見終えると、仲は「ふみのさんの歌声が、ドラマに描かれている“ミドサー”の等身大の方たちをさらに勇気づけるスパイスになっている」と絶賛した。実は、曲を書き終えた時には「どう届くだろうか」と不安も感じていたというふみの。しかしドラマ映像と楽曲が重なった瞬間、確かな手応えを感じたと笑顔を見せた。
そして、のんが、撮影まっさかりの7月13日に誕生日を迎えた。この日は、のん演じるアパレル店長の遥が普段とは少し違う装いで、大切な一日に臨む“勝負デー”のシーンを撮影。役としても特別な一日を演じる中、撮影の合間に誕生日ソングとともにケーキが登場。突然のサプライズに驚きながらも、のんは「この絶景の中で祝ってもらえて本当にうれしいです！」と笑顔を見せた。共演者やスタッフからの温かい拍手に包まれ、現場には自然と笑顔が広がり、さらに撮影が勢いづいた一日となった。
また、放送開始を目前に控え、渋谷駅・田園都市線／半蔵門線ハチ公改札近くには、本作の横幅約15メートルの巨大ポスターが登場。ポスタービジュアルの横には、麻紀、遥、薫子の主人公3人が書いた“プロフィール帳”のページを展示。平成を象徴するアイテムのひとつとして知られ、いま再び若者世代の間で注目を集めるプロフィール帳だが、今回掲出されるのは、2006年の高校生時代に書いたものと、35歳になった現在のものの２種類。
当時思い描いていた未来と、35歳になった今のリアルな姿。その変化を見比べることで、３人それぞれの人生やドラマの世界観をより深く楽しめる展示となっている。こちらの巨大ポスターの掲出は７月19日まで。
さらに、7月20日〜26日にかけて、“ある電車”の車両内で本作の特別中吊り広告の掲出も決定。この中吊り広告は、ドラマ内のセリフに加え、番組公式SNSで視聴者の方に募集した“ミドサー世代の心のホンネ”をもとに制作されたもの。視聴者から寄せられたリアルな声が車内広告として掲出される、通常では考えられない特別な取り組みとなっている。ドラマが描く“35歳のリアル”と、実際に寄せられた“ミドサーのホンネ”が交差する、ここでしか見られない広告企画だ。
そして、番組公式グッズ情報が解禁。仲、のん、深川のポスタービジュアルを使用したクリアファイルに加えて、今回、なんとSWIMMERとのコラボグッズも販売決定。プロフィール帳同様、SWIMMERも平成の女の子文化を象徴したブランドの一つ。平成レトロが広がる中、いままたブームに火が付いている。
今回は、そのSWIMMERの人気キャラクター「リバニー」「ハグリー」「キャミー」と、『Tokyo middle 30』の世界がコラボしたオリジナルイラストをベースに、ステッカーセット、アクリルチャームキーホルダー、A5クリアファイルセット、クリアマルチポーチを展開。
7月22日(水)18時よりフジテレビe！ショップ他にて販売予定となっている。
ドラマ『Tokyo middle 30』は、フジテレビ系にて7月22日より毎週水曜22時放送。
仲とふみののコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■仲里依紗＆ふみの
――主題歌と本編映像が合わさったティザー動画を観て
仲：ふみのさんは、この『Tokyo middle 30』にぴったりな曲を書いて歌ってくださったと思っています。ふみのさんの歌声がドラマに描かれている“ミドサー”の等身大の方たちをさらに勇気づけるスパイスになっていますね。ドラマの出演情報が公開された時から、“刺さる！”や“楽しみ”と言ってくださった方がたくさんいて、その期待を超えられる作品にしたいと思いながら日々撮影しています。ふみのさんの歌声が加わったことで、さらにドラマの深みが増しました。私は“くるまき”ですが、“はるきゃん”や“薫子”みんなのストーリーを観るのもいち視聴者として楽しみです。撮影これからも頑張ります！
ふみの：この作品に登場する女性たちは、自分とすごく似ていると思いました！ 人それぞれ抱える悩みは違いますが、その根っこにある迷いや願いには共感する部分がたくさんありました。曲を作るのが本当に楽しかったです。曲を書き終えた時は正直、“どう届くだろうか”と不安もありました。でも主題歌がのった予告映像を見た時に、安心したんです！ ドラマを観て下さる方がよりドラマに入り込めるような曲になっていると思うので、私もいち視聴者としてドラマの放送がすごく楽しみです。
【写真】ふみのが撮影現場を訪問！ 仲里依紗と初対面トーク
本作は、中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。
本作の主人公は、佐倉麻紀（仲）、山地遥（のん）、永野薫子（深川）の3人。高校の同級生で、“ズッ友”を誓い合った3人は、憧れの東京にやって来るが、気づけば35歳に。思い描いていた未来とは少し違う現実を生きていた。それぞれの生活に追われ、少しずつ疎遠になっていた3人だが、再会をきっかけに、見て見ぬふりをしてきた自身の“弱さ”や“後悔”、そして“本当の気持ち”と向き合っていくことになる―。
そんな3人の物語に寄り添う主題歌を手掛けたふみのが、このたび撮影現場を訪問。仲里依紗演じる“くるまき”こと麻紀が暮らす自宅のセットを訪れ、主演の仲と初対面を果たした。
初対面ならではの緊張感が漂う中、主題歌とドラマ本編映像を組み合わせたティザー映像を鑑賞。映像を見終えると、仲は「ふみのさんの歌声が、ドラマに描かれている“ミドサー”の等身大の方たちをさらに勇気づけるスパイスになっている」と絶賛した。実は、曲を書き終えた時には「どう届くだろうか」と不安も感じていたというふみの。しかしドラマ映像と楽曲が重なった瞬間、確かな手応えを感じたと笑顔を見せた。
そして、のんが、撮影まっさかりの7月13日に誕生日を迎えた。この日は、のん演じるアパレル店長の遥が普段とは少し違う装いで、大切な一日に臨む“勝負デー”のシーンを撮影。役としても特別な一日を演じる中、撮影の合間に誕生日ソングとともにケーキが登場。突然のサプライズに驚きながらも、のんは「この絶景の中で祝ってもらえて本当にうれしいです！」と笑顔を見せた。共演者やスタッフからの温かい拍手に包まれ、現場には自然と笑顔が広がり、さらに撮影が勢いづいた一日となった。
また、放送開始を目前に控え、渋谷駅・田園都市線／半蔵門線ハチ公改札近くには、本作の横幅約15メートルの巨大ポスターが登場。ポスタービジュアルの横には、麻紀、遥、薫子の主人公3人が書いた“プロフィール帳”のページを展示。平成を象徴するアイテムのひとつとして知られ、いま再び若者世代の間で注目を集めるプロフィール帳だが、今回掲出されるのは、2006年の高校生時代に書いたものと、35歳になった現在のものの２種類。
当時思い描いていた未来と、35歳になった今のリアルな姿。その変化を見比べることで、３人それぞれの人生やドラマの世界観をより深く楽しめる展示となっている。こちらの巨大ポスターの掲出は７月19日まで。
さらに、7月20日〜26日にかけて、“ある電車”の車両内で本作の特別中吊り広告の掲出も決定。この中吊り広告は、ドラマ内のセリフに加え、番組公式SNSで視聴者の方に募集した“ミドサー世代の心のホンネ”をもとに制作されたもの。視聴者から寄せられたリアルな声が車内広告として掲出される、通常では考えられない特別な取り組みとなっている。ドラマが描く“35歳のリアル”と、実際に寄せられた“ミドサーのホンネ”が交差する、ここでしか見られない広告企画だ。
そして、番組公式グッズ情報が解禁。仲、のん、深川のポスタービジュアルを使用したクリアファイルに加えて、今回、なんとSWIMMERとのコラボグッズも販売決定。プロフィール帳同様、SWIMMERも平成の女の子文化を象徴したブランドの一つ。平成レトロが広がる中、いままたブームに火が付いている。
今回は、そのSWIMMERの人気キャラクター「リバニー」「ハグリー」「キャミー」と、『Tokyo middle 30』の世界がコラボしたオリジナルイラストをベースに、ステッカーセット、アクリルチャームキーホルダー、A5クリアファイルセット、クリアマルチポーチを展開。
7月22日(水)18時よりフジテレビe！ショップ他にて販売予定となっている。
ドラマ『Tokyo middle 30』は、フジテレビ系にて7月22日より毎週水曜22時放送。
仲とふみののコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■仲里依紗＆ふみの
――主題歌と本編映像が合わさったティザー動画を観て
仲：ふみのさんは、この『Tokyo middle 30』にぴったりな曲を書いて歌ってくださったと思っています。ふみのさんの歌声がドラマに描かれている“ミドサー”の等身大の方たちをさらに勇気づけるスパイスになっていますね。ドラマの出演情報が公開された時から、“刺さる！”や“楽しみ”と言ってくださった方がたくさんいて、その期待を超えられる作品にしたいと思いながら日々撮影しています。ふみのさんの歌声が加わったことで、さらにドラマの深みが増しました。私は“くるまき”ですが、“はるきゃん”や“薫子”みんなのストーリーを観るのもいち視聴者として楽しみです。撮影これからも頑張ります！
ふみの：この作品に登場する女性たちは、自分とすごく似ていると思いました！ 人それぞれ抱える悩みは違いますが、その根っこにある迷いや願いには共感する部分がたくさんありました。曲を作るのが本当に楽しかったです。曲を書き終えた時は正直、“どう届くだろうか”と不安もありました。でも主題歌がのった予告映像を見た時に、安心したんです！ ドラマを観て下さる方がよりドラマに入り込めるような曲になっていると思うので、私もいち視聴者としてドラマの放送がすごく楽しみです。