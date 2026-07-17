点滴のチューブに排せつ物を混入して入院中の男性を殺害したとして看護師の女が逮捕された事件で、病院が会見を開き謝罪しました。その会見で、男性が亡くなる前日の、女の不可解な行動の数々が明らかになりました。

■明らかになった事件前後の経緯

古川美由紀容疑者（51）をめぐり16日、病院が会見を開きました。

柏たなか病院 長谷川奉延病院長

「病院長として、そして法人の代表として、心よりおわび申し上げます」

点滴のチューブに排せつ物を混入して、入院していた会田栄次さんを殺害した疑いがもたれている古川容疑者。明らかになったのは事件前後の経緯です。

事件があったのは、今年1月30日でした。当時入院していた会田さん（当時75）は、その1週間ほど前から点滴治療を受けていたといいます。

■担当ではない被害者の病室に「複数回出入り」

この日、夜勤看護のリーダーを務めていた古川容疑者は、准看護師と2人で看護を行っていました。担当する患者を2人で分担していたといいますが…

柏たなか病院 長谷川奉延病院長

「古川容疑者は、被害者（会田さん）の部屋の担当ではありませんでした」

「30日未明に准看護師は、古川容疑者が受け持ちではない被害者の病室に複数回出入りしていたことを目撃しました」

古川容疑者が、担当ではなかった会田さんの病室に複数回出入りする姿があったといいます。

このとき、古川容疑者は准看護師に対し「（会田さんの）病状が心配だから病室に立ち寄った」と説明。捜査関係者によりますと、事件があったとみられる時間帯に、会田さんの病室に入った病院関係者は、古川容疑者だけだったといいます。

■“異常変色”チューブを勝手に移動か

その後、午前4時すぎに会田さんから「苦しい」という訴えがあり、駆けつけた看護師長が点滴を確認すると延長チューブ内に異常な変色があったということです。

看護師長が変色したチューブを外し、新しいチューブに交換する対応をした際、変色したチューブがなくなったといいます。

看護師長が古川容疑者に尋ねると「スタッフステーションに移動させた」と言ったといい、指示を受けたわけでもなく勝手に移動させていたということです。

そして、翌日31日の夜に会田さんの死亡が確認されました。

一連の経緯のなかで、会田さんの病室に複数回出入りし、変色したチューブを勝手に移動させるなど、古川容疑者の不審な行動が確認されているということです。

■「私もう戻れないですね」自主退職

病院側は、事件があった1月30日のうちに、古川容疑者に出勤停止を言い渡したということです。その3週間後、病院に古川容疑者から電話が…

柏たなか病院 福岡隆明事務局長

「『病院の状況を教えてください』ということでしたので、警察が入っている旨をお伝えしました」

すると、古川容疑者は「そうですか。私もう戻れないですね。自主退職します」と自主退職を申し出たということです。

■防犯カメラに「汚物室」へ入る姿

そして、捜査関係者によりますと、古川容疑者はスマートフォンで「便注入 死ぬか」と検索していたことも明らかになっています。

また、排せつ物については…

柏たなか病院 長谷川奉延病院長

「病棟の汚物室に便を含んだおむつの捨て場所があるので、そこには看護師であれば、誰でも入れる状況だった」

その後の捜査関係者への取材で、事件があった時間の前に、排せつ物を捨てる場所に入る古川容疑者の姿が防犯カメラに映っていたことが16日夜、新たに分かりました。

■病院利用者「そんなことがあると怖い」

病院の利用者からは「病院っていうだけでみんな信用しているし、そんなことがあるとそれは怖いですよね」との声が聞かれました。

病院によりますと、古川容疑者と会田さんとの間に現時点でトラブルは確認されていないということです。

警察の調べに対し容疑を否認しているという古川容疑者。警察は当時の状況を詳しく調べています。

（7月16日放送『news zero』より）