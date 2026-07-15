映画『超かぐや姫！』新規描き下ろしビジュアルのムビチケカードが発売決定
アニメ映画『超かぐや姫！』の9月18日からの復活上映に向け、特別フォーマット版本予告が公開公開された。また、夏全開な新衣装による描き下ろしビジュアルを使ったムビチケカードの発売が決定した。
【動画】『超かぐや姫！』特別フォーマット版本予告
Netflixにて配信中の本作は、アニメーションクリエイター・山下清悟の初の長編監督作品となるオリジナルアニメーション。9月18日からは、通常版のほか、特別フォーマット（MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX）やDolby Atmosを新たな上映形態に加えた復活上映が行われる。
特別フォーマット版本予告の映像は「今は昔、ではなくて…」というナレーションから始まり、月からやってきた謎の少女かぐやと勉強にバイトに大忙しの限界女子高生・酒寄彩葉の出会いが描かれる。
古典『竹取物語』がバッドエンドだと嘆くかぐやは「ハッピーエンドまで一緒に連れてく！彩葉も一緒に！」と宣言。仮想空間ツクヨミでライバー活動を始めたかぐやは彩葉の力を借りながら、ツクヨミの管理人・月見ヤチヨとの出会いやライブパフォーマンス、ライバルとの対決を経て人気ライバーへと急成長。ハッピーエンドに向けて順風満帆に思われた矢先、かぐやは「次の満月の夜にお迎えが来る」と彩葉に告げる。突然の別れに戸惑う彩葉は「かぐやを守ることってできないかな」と仲間たちとかぐやの引き止めを画策するが…。
「もっともっと彩葉と歌いたかったよ」「まだしたいこといっぱいあるって」と二人の思い出と思いが交錯するなか、「バッドエンドになんてさせない！」と決意する彩葉。最後には「このお話にはまだ続きがある」という彩葉のセリフのあとに、涙ぐむヤチヨが「この一瞬を最高のパーティにしよう」と劇中曲「Reply」を口ずさむ意味深な場面も。果たしてかぐやと彩葉は迫りくるバッドエンドを覆して、本当のハッピーエンドにたどり着くことができるのか…。
さらに、ムビチケカード型前売り券（全3種）が8月7日より発売されることが決定した。かぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの3人が和風テイストな“ファナティック・オマツリ・ガール”衣装に身を包んで躍動感あふれるポーズを決めた夏らしさ満載の描き下ろしビジュアル。各種をつなげて並べると集合ビジュアルが完成する仕掛けが施されている。購入特典は同デザインをあしらった「ソロビジュアル クリアポスター」（全3種）。
特典として「ムビチケデジタルカード（集合ビジュアル）」が付属するムビチケオンライン前売り券も同時発売する。
なお、復活上映の鑑賞料金はこれまでの上映で設定されていた特別料金およびペア割を撤廃し、各上映劇場の料金設定（各種割引、サービスデイ等も含む）に準ずる形へ変更される。
アニメ映画『超かぐや姫！』はNetflixにて配信中。9月18日より復活上映。
【動画】『超かぐや姫！』特別フォーマット版本予告
Netflixにて配信中の本作は、アニメーションクリエイター・山下清悟の初の長編監督作品となるオリジナルアニメーション。9月18日からは、通常版のほか、特別フォーマット（MX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX）やDolby Atmosを新たな上映形態に加えた復活上映が行われる。
古典『竹取物語』がバッドエンドだと嘆くかぐやは「ハッピーエンドまで一緒に連れてく！彩葉も一緒に！」と宣言。仮想空間ツクヨミでライバー活動を始めたかぐやは彩葉の力を借りながら、ツクヨミの管理人・月見ヤチヨとの出会いやライブパフォーマンス、ライバルとの対決を経て人気ライバーへと急成長。ハッピーエンドに向けて順風満帆に思われた矢先、かぐやは「次の満月の夜にお迎えが来る」と彩葉に告げる。突然の別れに戸惑う彩葉は「かぐやを守ることってできないかな」と仲間たちとかぐやの引き止めを画策するが…。
「もっともっと彩葉と歌いたかったよ」「まだしたいこといっぱいあるって」と二人の思い出と思いが交錯するなか、「バッドエンドになんてさせない！」と決意する彩葉。最後には「このお話にはまだ続きがある」という彩葉のセリフのあとに、涙ぐむヤチヨが「この一瞬を最高のパーティにしよう」と劇中曲「Reply」を口ずさむ意味深な場面も。果たしてかぐやと彩葉は迫りくるバッドエンドを覆して、本当のハッピーエンドにたどり着くことができるのか…。
さらに、ムビチケカード型前売り券（全3種）が8月7日より発売されることが決定した。かぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨの3人が和風テイストな“ファナティック・オマツリ・ガール”衣装に身を包んで躍動感あふれるポーズを決めた夏らしさ満載の描き下ろしビジュアル。各種をつなげて並べると集合ビジュアルが完成する仕掛けが施されている。購入特典は同デザインをあしらった「ソロビジュアル クリアポスター」（全3種）。
特典として「ムビチケデジタルカード（集合ビジュアル）」が付属するムビチケオンライン前売り券も同時発売する。
なお、復活上映の鑑賞料金はこれまでの上映で設定されていた特別料金およびペア割を撤廃し、各上映劇場の料金設定（各種割引、サービスデイ等も含む）に準ずる形へ変更される。
アニメ映画『超かぐや姫！』はNetflixにて配信中。9月18日より復活上映。