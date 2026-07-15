『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』異様な光景が日常化した本編映像公開 “最強米軍vs恐竜大群”描くサバイバルアクション
映画『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』（8月7日公開）の本編映像と新場面写真9点が公開された。
【動画】恐竜がいる異様な光景が日常化、本編映像
本作は、1968年のベトナム戦争を舞台に、米軍特殊部隊と恐竜の大群が激突するサバイバルアクション。ティラノサウルス、トリケラトプス、ケツァルコアトルスなど数多くの恐竜が登場し、“恐竜映画の常識”を覆す作品として話題を集めている。
監督を務めるのは、“次世代スピルバーグ”と一躍脚光を浴びるオーストラリアのルーク・スパーク。監督、脚本、製作、編集、美術を一人で手掛け、アイデアとVFXを駆使して“映画史上最も容赦ない恐竜映画”を完成させた。
物語は、消息を絶った米軍グリーンベレー部隊の捜索を命じられた特殊部隊「ハゲワシ小隊」が、ベトナムの密林で恐竜の群れと遭遇するところから始まる。人類史上初となる“恐竜戦争”が勃発し、兵士たちは極限のサバイバルに挑む。
公開された本編映像は、いわく付きの女性研究者ソフィア（トリシア・ヘルファー）の案内で、ハゲワシ小隊がジャングルへ足を踏み入れ、消息を絶った仲間を捜索するシーン。隊員ベイカーが「昨夜襲われた。素早くてものすごい力だった」と“羽毛の生えた生物”との遭遇を語ると、ソフィアは「竜盤類ね。ヴェロキラプトルかデイノニクス」と冷静に分析する。
そんなソフィアに対してベイカーが「信用するのは早い」と疑いの目を向けると、ソフィアは「信用はあなた自身の問題よ。あなたを助けて家に招いた」と激しい剣幕で反論する。そんな一行の背後には、頭部のとさかが特徴的な草食恐竜・コリトサウルスの群れが川辺を悠然と歩いている。兵士たちは何事もないかのようにその脇を通り過ぎる異様な光景からは、“恐竜が存在する世界”が日常となった本作ならではの世界観が垣間見える。
あわせて公開された場面写真は、特殊部隊の捜索を命じる素性不明の作戦司令本部大佐ジェリコ、ヘリコプターで密林へ向かうハゲワシ小隊、豪雨の中で二丁拳銃を構え恐竜に立ち向かうソフィア、そして恐竜との壮絶な戦いに挑む兵士たちの姿など、本作のスケール感を伝えるものとなっている。
軍事描写には元米海兵隊員がミリタリーアドバイザーとして参加し、『プラトーン』『プライベート・ライアン』で知られるデイル・ダイが脚本監修を担当。ベトナム戦争映画としてのリアリティも追求されている。さらに、ジョン・フォガティの「フォーチュネイト・サン」など、当時を象徴する楽曲が戦場の臨場感を盛り上げる。
【動画】恐竜がいる異様な光景が日常化、本編映像
本作は、1968年のベトナム戦争を舞台に、米軍特殊部隊と恐竜の大群が激突するサバイバルアクション。ティラノサウルス、トリケラトプス、ケツァルコアトルスなど数多くの恐竜が登場し、“恐竜映画の常識”を覆す作品として話題を集めている。
監督を務めるのは、“次世代スピルバーグ”と一躍脚光を浴びるオーストラリアのルーク・スパーク。監督、脚本、製作、編集、美術を一人で手掛け、アイデアとVFXを駆使して“映画史上最も容赦ない恐竜映画”を完成させた。
公開された本編映像は、いわく付きの女性研究者ソフィア（トリシア・ヘルファー）の案内で、ハゲワシ小隊がジャングルへ足を踏み入れ、消息を絶った仲間を捜索するシーン。隊員ベイカーが「昨夜襲われた。素早くてものすごい力だった」と“羽毛の生えた生物”との遭遇を語ると、ソフィアは「竜盤類ね。ヴェロキラプトルかデイノニクス」と冷静に分析する。
そんなソフィアに対してベイカーが「信用するのは早い」と疑いの目を向けると、ソフィアは「信用はあなた自身の問題よ。あなたを助けて家に招いた」と激しい剣幕で反論する。そんな一行の背後には、頭部のとさかが特徴的な草食恐竜・コリトサウルスの群れが川辺を悠然と歩いている。兵士たちは何事もないかのようにその脇を通り過ぎる異様な光景からは、“恐竜が存在する世界”が日常となった本作ならではの世界観が垣間見える。
あわせて公開された場面写真は、特殊部隊の捜索を命じる素性不明の作戦司令本部大佐ジェリコ、ヘリコプターで密林へ向かうハゲワシ小隊、豪雨の中で二丁拳銃を構え恐竜に立ち向かうソフィア、そして恐竜との壮絶な戦いに挑む兵士たちの姿など、本作のスケール感を伝えるものとなっている。
軍事描写には元米海兵隊員がミリタリーアドバイザーとして参加し、『プラトーン』『プライベート・ライアン』で知られるデイル・ダイが脚本監修を担当。ベトナム戦争映画としてのリアリティも追求されている。さらに、ジョン・フォガティの「フォーチュネイト・サン」など、当時を象徴する楽曲が戦場の臨場感を盛り上げる。