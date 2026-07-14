アキレス『コナン』キック力増強シューズ再現で販売へ 「瞬足」ブランドがプロデュース・製造
アキレス株式会社は14日、子どものための靴「瞬足」ブランドがプロデュース・製造を担当した『「名探偵コナン」キック力増強シューズ』を15日から販売開始することを発表した。
【写真】側面のダイヤル型パーツは回せる！『名探偵コナン』キック力増強シューズ
「瞬足」は、＜頑張る“きっかけ”と “ワクワク”を支え、夢に進む力を育む、子どものための靴＞をブランドステートメントとして掲げている。子どもの足に合わせたラスト（足型）設計、足への負担軽減など、足の機能を育てる足育（そくいく）思想に基づいた設計と子どもたちをワクワクさせるデザインにこだわり、シリーズ累計販売8600万足を突破している。
今回の「名探偵コナン」キック力増強シューズは、主人公の江戸川コナンが使用する阿笠博士の発明品「キック力増強シューズ」をできる限り再現したもので、側面のダイヤル型パーツは回すとキリキリと音が出る仕組みとなっており、作中の動作を体感できるようになっている。
また、この商品のために描き下ろされたコナンのイラストを使用した特別カートン、アクリルスタンドも付属。アキレスウェブショップ（アキレス株式会社ECサイト）、chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）のほか、量販店などで15日から販売開始となるサイズは。19.0〜24.5cm(21.0cmまでハーフサイズなし)まで用意しており、価格は8800円（税込）。
【写真】側面のダイヤル型パーツは回せる！『名探偵コナン』キック力増強シューズ
「瞬足」は、＜頑張る“きっかけ”と “ワクワク”を支え、夢に進む力を育む、子どものための靴＞をブランドステートメントとして掲げている。子どもの足に合わせたラスト（足型）設計、足への負担軽減など、足の機能を育てる足育（そくいく）思想に基づいた設計と子どもたちをワクワクさせるデザインにこだわり、シリーズ累計販売8600万足を突破している。
また、この商品のために描き下ろされたコナンのイラストを使用した特別カートン、アクリルスタンドも付属。アキレスウェブショップ（アキレス株式会社ECサイト）、chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）のほか、量販店などで15日から販売開始となるサイズは。19.0〜24.5cm(21.0cmまでハーフサイズなし)まで用意しており、価格は8800円（税込）。
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