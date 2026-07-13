片付けがめんどくさい…意外と知らない「やる気スイッチ」を入れる3つの小さな行動
YouTubeチャンネル「【50代独身】あつこの穏やかに暮らしたい日々」が、「片付けがめんどくさい時は『これ』から始めてみて！」と題した動画を公開した。動画では、片付けに対するモチベーションが上がらない日に、無理なく作業を始められる3つの実践的なアプローチを紹介している。
段ボールや衣類が山積みになった部屋の映像とともに、片付けが面倒だという悩みに寄り添う形で動画はスタートする。動画内では、片付けを始めるために必要なのは「やる気」ではなく「きっかけ」であると指摘し、重い腰を上げるための具体的な3つのステップを提示した。
1つ目のステップは「タイマー3分セット」。最初の一歩は小さくていいとし、短時間だけと決めることで作業へのハードルを下げる工夫だ。2つ目は「推しの曲を流す」こと。好きな音楽でテンションを上げれば自然とやる気も引き出され、気づけばノリノリで作業を進められるという。さらに3つ目のステップとして、作業前に「『ビフォー写真』を撮って！」と提案。片付け前の状態を写真に収めておくことで、作業後の目に見える変化がさらなる「やる気スイッチ」を押してくれる。少しずつでも進んでいるという実感が、次の一歩への原動力になると解説している。
動画の終盤では、最も大事なのは「完璧じゃなくて『始めること』」だとメッセージを送っている。面倒だと感じる日こそ、タイマーや音楽、写真といった小さなスイッチを活用するこの方法は、片付けに対する心理的な負担を大きく軽減してくれるだろう。
段ボールや衣類が山積みになった部屋の映像とともに、片付けが面倒だという悩みに寄り添う形で動画はスタートする。動画内では、片付けを始めるために必要なのは「やる気」ではなく「きっかけ」であると指摘し、重い腰を上げるための具体的な3つのステップを提示した。
1つ目のステップは「タイマー3分セット」。最初の一歩は小さくていいとし、短時間だけと決めることで作業へのハードルを下げる工夫だ。2つ目は「推しの曲を流す」こと。好きな音楽でテンションを上げれば自然とやる気も引き出され、気づけばノリノリで作業を進められるという。さらに3つ目のステップとして、作業前に「『ビフォー写真』を撮って！」と提案。片付け前の状態を写真に収めておくことで、作業後の目に見える変化がさらなる「やる気スイッチ」を押してくれる。少しずつでも進んでいるという実感が、次の一歩への原動力になると解説している。
動画の終盤では、最も大事なのは「完璧じゃなくて『始めること』」だとメッセージを送っている。面倒だと感じる日こそ、タイマーや音楽、写真といった小さなスイッチを活用するこの方法は、片付けに対する心理的な負担を大きく軽減してくれるだろう。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。