高さ180cmの布タワーに挑む！実家片付けで「無理をしない」ための進め方とルール

YouTuber・あつこが指摘する捨てられない心理の盲点「やさしさが空間も心も圧迫していく」

親の物をどう整理する？実家のタワーを崩して判明した「全部布だった！」という片付けの現実

【実家の危険地帯】危険な布と毛糸のタワーを崩し終えて気づいた母の“好き”と片付けの現実|シリーズ1ー②

チャンネル情報

「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。