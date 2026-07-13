AIに“売れ残り”判定された35歳女優が涙「そんな体力残ってません」
20代女性の“ガール”と30代女性の“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げるオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』（ABEMA）#5が12日、配信となった。
【写真】“売れ残り”判定された35歳女優が涙
『ガールオアレディ3』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題に。3の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結した。
初日の自己紹介にて「AIに聞いたら、婚活市場だと35歳が売れ残りって出てきた」と衝撃を受け、婚活への切実な思いを胸に参加した女優・カナコ。男女全員が同じ屋根の下で過ごす共同生活が始まると、常に他人の思いが交差する特殊な環境に、カナコは精神的な疲労を感じてしまう。誰が誰を思っているかの相関図が四六時中見えてしまう日々に、「向き合わなきゃいけない、でも今ちょっと向き合いたくない。そんな体力残ってません」と、思わず涙を流してしまう一幕も。
しかし、#5のラストでは、そんなカナコに対して男性陣からの思いはさらに集中。翌日に行われる、レディと男性のマッチングデートに向け、ジム店舗マネージャー/モデル・ショウヤ、広告代理店勤務/モデル・キョウヘイ、パーソナルジム・ピラティスサロン経営・コウスケ、そして会社経営・リュウスケの4人が一堂にカナコへと投票していたことが判明。
1人の女性に4人もの男性が集中する衝撃的な結果に、スタジオの平祐奈も思わず「ねえ、どんだけモテるの！？」と驚がく。藤森慎吾も「ドラマティック！」と大興奮し、自然体な魅力でモテ街道を突き進むカナコの圧倒的な人気ぶりに、スタジオは大いに盛り上がった。
男女16人の共同生活がスタートし、お互いの素の部分や生活感が垣間見える中で、「結婚とは何か」をそれぞれがより深く、シビアに問い直し始めた『ガールオアレディ3』#5は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
【写真】“売れ残り”判定された35歳女優が涙
『ガールオアレディ3』は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20〜30代女性を中心に大きな話題に。3の参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結した。
しかし、#5のラストでは、そんなカナコに対して男性陣からの思いはさらに集中。翌日に行われる、レディと男性のマッチングデートに向け、ジム店舗マネージャー/モデル・ショウヤ、広告代理店勤務/モデル・キョウヘイ、パーソナルジム・ピラティスサロン経営・コウスケ、そして会社経営・リュウスケの4人が一堂にカナコへと投票していたことが判明。
1人の女性に4人もの男性が集中する衝撃的な結果に、スタジオの平祐奈も思わず「ねえ、どんだけモテるの！？」と驚がく。藤森慎吾も「ドラマティック！」と大興奮し、自然体な魅力でモテ街道を突き進むカナコの圧倒的な人気ぶりに、スタジオは大いに盛り上がった。
男女16人の共同生活がスタートし、お互いの素の部分や生活感が垣間見える中で、「結婚とは何か」をそれぞれがより深く、シビアに問い直し始めた『ガールオアレディ3』#5は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。