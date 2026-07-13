乃木坂46・中西アルノ、くしゃみ抑えようとしたら…まさかの悲劇 設楽統が爆笑
アイドルグループ・乃木坂46の中西アルノが、12日深夜放送のテレ東系バラエティー『乃木坂工事中』（深0：15）に出演。くしゃみを抑えようとして、まさかの悲劇に見舞われたことを明かした。
【動画】そんなことアルノ？くしゃみ抑えようとしたら…まさかの悲劇
この日は「第5回内輪ウケものまね大賞」と題して、メンバーにしか伝わらない“内輪ネタ”を続々と披露。その中で、弓木奈於が「馬みたいなくしゃみが出たのに、可愛くリカバリーを試みる中西アルノ」と題したものまねを披露した。
ネタ後のトークで、バナナマンの設楽統から「馬みたいなくしゃみするの？」と向けられた中西は「昔、くしゃみグッと抑えて、肋骨折っちゃったことが…」とまさかの告白。これには、設楽も机を叩いて大笑いし「面白すぎるだろ（笑）！」との感想を漏らしていた。
【動画】そんなことアルノ？くしゃみ抑えようとしたら…まさかの悲劇
この日は「第5回内輪ウケものまね大賞」と題して、メンバーにしか伝わらない“内輪ネタ”を続々と披露。その中で、弓木奈於が「馬みたいなくしゃみが出たのに、可愛くリカバリーを試みる中西アルノ」と題したものまねを披露した。
ネタ後のトークで、バナナマンの設楽統から「馬みたいなくしゃみするの？」と向けられた中西は「昔、くしゃみグッと抑えて、肋骨折っちゃったことが…」とまさかの告白。これには、設楽も机を叩いて大笑いし「面白すぎるだろ（笑）！」との感想を漏らしていた。