意外と知らない「友達にしてはいけない人」の特徴7選。距離感が近くなると関係性が悪化する理由とは？
カウンセラーであり作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【要警戒】友達にすると後悔するタイプの特徴7選／距離感が近くなると関係性が悪化します！」と題した動画を公開した。動画では、人間関係において距離が近くなることで生じるトラブルを防ぐため、友達にしてはいけないタイプの特徴とその心理構造を詳しく解説している。
Ryota氏はまず、「不安をぶつけて人を攻撃する」タイプについて言及する。人は不安を感じた際に迎合、引きこもり、攻撃のいずれかの行動をとるが、このタイプは身近な友達に対して八つ当たりをして甘えるという。「相手は攻撃するんだけど『気持ちすっきりしてありがとうね』と言って去っていく。あなたを傷つけて喜んでいる」と指摘し、距離を置くべきだと語った。
さらに、「プライベートへの干渉が激しい」タイプや「自分が一番正しいと思っている」タイプについても解説。これらは自他の境界線が曖昧であり、独自の価値観を押し付け、仕事や恋愛にまで細かく口出しをしてくるという。また、「勝っていなきゃ気が済まない」タイプは、給料や配偶者の仕事などで常にマウントを取り、自分が優位に立てないと相手を無価値のように扱う性質を持つ。
後半では、「友達なら許されると思っている」タイプや、「いらないものを押し付ける」タイプ、「〇〇係として使ってくる」タイプを紹介。特にいらないものを善意のふりをして押し付ける行為については、「正直言ってゴミを捨てると近い感覚」と鋭く分析する。相手を都合の良い道具や「レンタルスペース」のように利用し、「私とあなたの仲じゃない」と要求をエスカレートさせる関係はいずれ破綻すると警告した。
最後にRyota氏は、長く続く「友達として続きやすい人」の特徴について言及した。それは「特別なことをしなくても満たされる」「要求が少ない」「人の嫌がることをしない」といった、基本的な礼儀と一定の距離感を保てる人物であると結論付けた。この解説は、自身の周囲の人間関係を見つめ直し、心地よい距離感を構築するための重要な気づきを与える内容となっている。
Ryota氏はまず、「不安をぶつけて人を攻撃する」タイプについて言及する。人は不安を感じた際に迎合、引きこもり、攻撃のいずれかの行動をとるが、このタイプは身近な友達に対して八つ当たりをして甘えるという。「相手は攻撃するんだけど『気持ちすっきりしてありがとうね』と言って去っていく。あなたを傷つけて喜んでいる」と指摘し、距離を置くべきだと語った。
さらに、「プライベートへの干渉が激しい」タイプや「自分が一番正しいと思っている」タイプについても解説。これらは自他の境界線が曖昧であり、独自の価値観を押し付け、仕事や恋愛にまで細かく口出しをしてくるという。また、「勝っていなきゃ気が済まない」タイプは、給料や配偶者の仕事などで常にマウントを取り、自分が優位に立てないと相手を無価値のように扱う性質を持つ。
後半では、「友達なら許されると思っている」タイプや、「いらないものを押し付ける」タイプ、「〇〇係として使ってくる」タイプを紹介。特にいらないものを善意のふりをして押し付ける行為については、「正直言ってゴミを捨てると近い感覚」と鋭く分析する。相手を都合の良い道具や「レンタルスペース」のように利用し、「私とあなたの仲じゃない」と要求をエスカレートさせる関係はいずれ破綻すると警告した。
最後にRyota氏は、長く続く「友達として続きやすい人」の特徴について言及した。それは「特別なことをしなくても満たされる」「要求が少ない」「人の嫌がることをしない」といった、基本的な礼儀と一定の距離感を保てる人物であると結論付けた。この解説は、自身の周囲の人間関係を見つめ直し、心地よい距離感を構築するための重要な気づきを与える内容となっている。
YouTubeの動画内容
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