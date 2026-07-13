【最終日】通勤や運動に役立つミズノのシューズが44%OFFに Amazon プライムデー
今回はセール対象商品の中からミズノのシューズをご紹介。通勤や運動に使いやすい一足を探している人に役立ちます。
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防水設計のFRDは、カジュアルコーデにぴったり
[ミズノ]ウォーキングシューズ WAVE FRD WP 防水 幅広 カジュアル 厚底 通勤 通学 B1GR2600 ユニセックス
10,890円 → 8,000円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ラクに履けて、普段の歩行を足元からしっかり支えてくれる入門ウォーキングシューズ
MIZUNO(ミズノ) ユニセックス大人 ウエーブフリーライド SL SWウォーキングシューズ
8,690円 → 6,118円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ソフトな履き心地。日常履きからランニングまでマルチに活躍
MIZUNO(ミズノ) ユニセックス大人 マキシマイザー 26 通勤 通学 ジョギング スニーカー スポーツ 運動ランニングシューズ
6,490円 → 3,603円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
通気性に優れるメッシュモデルの入門ウォーキングシューズ
MIZUNO(ミズノ) ユニセックス大人 ウエーブフリーライド2 SWウォーキングシューズ
7,920円 → 5,601円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
テニスを始めるなら、まずこの1足から
MIZUNO(ミズノ) ユニセックス大人 ブレイクショット5 ワイド OC ユニセックステニスシューズ
7,920円 → 5,390円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クラシックなアウトドアテイスト。路面でも滑りにくいWgrip搭載モデル
[ミズノ] ウォーキングシューズ OD100 GTX 8 ユニセックス
17,600円 → 11,335円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
走行感抜群でストレスのない走りを。ジョギングからレースまで幅広く対応
クッション性と高い反発性を兼ね備えたスリッポンデザインのシューズ
MIZUNO(ミズノ) ユニセックス大人 ザ ミズノエナジー ウルトラライトウォーキングシューズ
13,200円 → 9,590円（27%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ミッドソールにクッション素材「SOFTIERFOAM＋」を搭載。アウトソールの耐久性とクッション性が向上
MIZUNO(ミズノ) ユニセックス大人 ミズノ エスペランザー 2 ジョギング トレーニング スポーツ インドア 通勤 通学 運動ランニングシューズ
6,930円 → 4,336円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ミッドソールがなく、ダイレクトなボールタッチを実現。インドアフットサルシューズ
MIZUNO(ミズノ) ユニセックス大人 モナルシーダ NEO SALA CLUB IN 部活 フットボール サッカー 幅広 軽量 インドアフットサルシューズ
7,700円 → 4,955円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 UL420Mスニーカー
9,790円 → 5,281円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[gitzing] 【超軽量】スニーカー ランニングシューズ メンズ レディース ウォーキング ジョギング 運動靴 旅行 通学 通勤 日常着用
2,999円 → 1,994円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[プーマ]スニーカー リッキー/クラシック【Amazon.co.jp限定】ユニセックス大人
6,490円 → 3,407円（48%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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