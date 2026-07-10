1万円台でiPhone 13が買える。ドコモ認定リユース品は「バグ級」の安さだった
YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【即終了間近】ドコモの1万円iPhoneを今すぐ買わないと大損する決定的な理由」と題した動画を公開した。動画では、ドコモの厳しい基準をクリアした高品質な中古スマートフォン「ドコモ認定リユース品（docomo Certified）」の魅力と、その驚きの価格について解説している。
動画では、ドコモ認定リユース品の概要と、他社からの乗り換えだけでなく新規契約でも対象となる最大3万3000円の割引キャンペーンについて紹介。A+、A、Bの3つのランクが用意されており、例えばiPhone SE（第3世代）のBランクであれば一括5500円、人気のiPhone 13も一括1万3200円から購入可能であると明かした。さらに、iPhone 15も5万円を切る価格で手に入るという「価格崩壊」の状況を伝えている。いずれも2年後の端末返却は不要だという。
また、中古品に対する不安を払拭するため、ドコモ認定リユース品が最強な3つの理由を解説した。専門スタッフによる厳しい検査とバッテリー残量80%以上の保証、万が一の初期不良に対する「30日間交換保証」、そして中古品でありながら「ケータイ補償サービス」に加入できる点を挙げ、個人間売買にはない圧倒的な安心感を強調した。
最後に、購入時の注意点として、実店舗では割引の対象外となるため、ドコモオンラインショップまたはahamoサイトを利用すべきだと指南している。ahamoサイトではカート画面で割引前の価格が表示されるが、支払い方法の設定画面で割引が適用される仕組みについても言及。在庫の回転が速い「早い者勝ち」であるとし、こまめに在庫をチェックすることを推奨して締めくくった。
動画では、ドコモ認定リユース品の概要と、他社からの乗り換えだけでなく新規契約でも対象となる最大3万3000円の割引キャンペーンについて紹介。A+、A、Bの3つのランクが用意されており、例えばiPhone SE（第3世代）のBランクであれば一括5500円、人気のiPhone 13も一括1万3200円から購入可能であると明かした。さらに、iPhone 15も5万円を切る価格で手に入るという「価格崩壊」の状況を伝えている。いずれも2年後の端末返却は不要だという。
また、中古品に対する不安を払拭するため、ドコモ認定リユース品が最強な3つの理由を解説した。専門スタッフによる厳しい検査とバッテリー残量80%以上の保証、万が一の初期不良に対する「30日間交換保証」、そして中古品でありながら「ケータイ補償サービス」に加入できる点を挙げ、個人間売買にはない圧倒的な安心感を強調した。
最後に、購入時の注意点として、実店舗では割引の対象外となるため、ドコモオンラインショップまたはahamoサイトを利用すべきだと指南している。ahamoサイトではカート画面で割引前の価格が表示されるが、支払い方法の設定画面で割引が適用される仕組みについても言及。在庫の回転が速い「早い者勝ち」であるとし、こまめに在庫をチェックすることを推奨して締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
ドコモラボチャンネルでは、ドコモサービスを中心に「お得になる話」「ちょっといい話」「知らなかった話」など、ドコモ公式では言ってくれないようなことを忖度なく解説します。少しでも皆様のお役に立てるよう、分かりやすい動画を作っていくので、ぜひご覧ください！