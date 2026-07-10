知らないと損をする？8月・9月の相次ぐポイント改悪前に確認すべき最新チャージルート
ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が「【2026年7月最新】お得なチャージルート完全解説！8～9月の改悪前に確認すべき最適ルート」を公開した。2026年8月から9月にかけて相次ぐ「お得なチャージルート」の改悪と、それに備えるべき最新の最適ルートについて詳しく解説している。
おにまるちゃんねるは冒頭で、近い将来に控える「3つの大きな改悪」を提示する。楽天Edyから楽天キャッシュへのチャージ限度額の大幅ダウンや、エポスカードからANA Payなどへのチャージ還元率の廃止、そしてVポイントカードPrimeの日曜1.5%還元の終了を挙げ、「ここがまずめちゃくちゃ痛い」と警鐘を鳴らした。
JAL Pay周辺のルートについては、PayPayカードからのチャージでポイント還元が取れなくなった点を指摘し、代替案としてイオンカードや楽天銀行デビットカードを紹介している。しかし、楽天銀行デビットカードでのチャージは、セキュリティの利用制限設定によって弾かれるケースがあるという実体験に基づく豆知識を披露した。
続くRevolut周辺のルートでは、Visaブランドからのチャージで1.7%の手数料が発生する落とし穴を解説する。一方で、三井住友銀行の「Oliveフレキシブルペイ」をデビットモードで利用することで、手数料無料でチャージ可能になるという裏技を提示した。さらに、住信SBIネット銀行のデビットカードを用いたルートは現在高還元で強力であるものの、将来的に「ドコモSMTBネット銀行」へ移行することに触れ、「改悪されてポイントがつかなくなると思う」と独自の予測を展開している。
動画の最後には、数あるルートの中で唯一の「改善」として、au PAY カードからau PAYへのオートチャージを紹介した。最大1.5%還元が復活したこのルートを「今後も安心して使い続けられるお得なチャージルート」と結論づけ、目まぐるしく変わるポイント経済圏における最新知識の重要性を伝えている。
おにまるちゃんねるは冒頭で、近い将来に控える「3つの大きな改悪」を提示する。楽天Edyから楽天キャッシュへのチャージ限度額の大幅ダウンや、エポスカードからANA Payなどへのチャージ還元率の廃止、そしてVポイントカードPrimeの日曜1.5%還元の終了を挙げ、「ここがまずめちゃくちゃ痛い」と警鐘を鳴らした。
JAL Pay周辺のルートについては、PayPayカードからのチャージでポイント還元が取れなくなった点を指摘し、代替案としてイオンカードや楽天銀行デビットカードを紹介している。しかし、楽天銀行デビットカードでのチャージは、セキュリティの利用制限設定によって弾かれるケースがあるという実体験に基づく豆知識を披露した。
続くRevolut周辺のルートでは、Visaブランドからのチャージで1.7%の手数料が発生する落とし穴を解説する。一方で、三井住友銀行の「Oliveフレキシブルペイ」をデビットモードで利用することで、手数料無料でチャージ可能になるという裏技を提示した。さらに、住信SBIネット銀行のデビットカードを用いたルートは現在高還元で強力であるものの、将来的に「ドコモSMTBネット銀行」へ移行することに触れ、「改悪されてポイントがつかなくなると思う」と独自の予測を展開している。
動画の最後には、数あるルートの中で唯一の「改善」として、au PAY カードからau PAYへのオートチャージを紹介した。最大1.5%還元が復活したこのルートを「今後も安心して使い続けられるお得なチャージルート」と結論づけ、目まぐるしく変わるポイント経済圏における最新知識の重要性を伝えている。
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