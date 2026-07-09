今後の主役をまとめて拾うならコレです。新NASDAQ100が注目される理由を整理します！
投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて、「今後の主役をまとめて拾うならコレです。新NASDAQ100が注目される理由を整理します！」と題した動画を公開した。動画では、米国株投資で人気の「NASDAQ100」と「FANG+」を比較し、直近のリターンにおいて分散型のNASDAQ100が、特定の銘柄に集中投資するFANG+を上回っている事実とその理由を解説している。
鳥海氏はまず、過去10年間で積立投資をした場合、120万円が600万円になるほどの実績を誇る「FANG+」の強さを振り返る。FANG+が高いリターンを出せた理由として、「今、勢いがある10社が抽出されてそれが当たった」ことと、「均等配分だった」ことの2点を挙げた。特にNVIDIAのような企業が急成長した際、時価総額加重平均のインデックスと比べて、均等配分であったFANG+はその恩恵を大きく受けたと説明する。
しかし、鳥海氏はFANG+が今後も同様に伸びるかについては「正直、疑問ではないかと思っている」と指摘する。その根拠として、世の中の流れが巨大IT企業からAI半導体やデータセンターなどのインフラ企業へと移り変わっている点を挙げる。FANG+は投資先が10社に限定されているため、今まさに伸びている新たな企業を「ほとんど拾うことができてない」という。
一方、NASDAQ100は100社で構成されているため、これから伸びそうなAI関連企業を「積極的に拾っている」と語る。実際、過去1年間のリターンでは、NASDAQ100が+57.34%であったのに対し、FANG+は+44.14%にとどまり、分散されているはずのNASDAQ100の方が高いリターンを記録している。
鳥海氏はFANG+の現状に対し、「尖っているのに勝てないファンドに意味はあるのか」と厳しい問いを投げかける。リスクを取って高いリターンを狙うファンドがインデックスに負けている状況を指摘し、投資先の選定においては、過去の実績だけでなく時代の変化とファンドの構造を理解することの重要性が浮き彫りになる解説である。
鳥海氏はまず、過去10年間で積立投資をした場合、120万円が600万円になるほどの実績を誇る「FANG+」の強さを振り返る。FANG+が高いリターンを出せた理由として、「今、勢いがある10社が抽出されてそれが当たった」ことと、「均等配分だった」ことの2点を挙げた。特にNVIDIAのような企業が急成長した際、時価総額加重平均のインデックスと比べて、均等配分であったFANG+はその恩恵を大きく受けたと説明する。
しかし、鳥海氏はFANG+が今後も同様に伸びるかについては「正直、疑問ではないかと思っている」と指摘する。その根拠として、世の中の流れが巨大IT企業からAI半導体やデータセンターなどのインフラ企業へと移り変わっている点を挙げる。FANG+は投資先が10社に限定されているため、今まさに伸びている新たな企業を「ほとんど拾うことができてない」という。
一方、NASDAQ100は100社で構成されているため、これから伸びそうなAI関連企業を「積極的に拾っている」と語る。実際、過去1年間のリターンでは、NASDAQ100が+57.34%であったのに対し、FANG+は+44.14%にとどまり、分散されているはずのNASDAQ100の方が高いリターンを記録している。
鳥海氏はFANG+の現状に対し、「尖っているのに勝てないファンドに意味はあるのか」と厳しい問いを投げかける。リスクを取って高いリターンを狙うファンドがインデックスに負けている状況を指摘し、投資先の選定においては、過去の実績だけでなく時代の変化とファンドの構造を理解することの重要性が浮き彫りになる解説である。
YouTubeの動画内容
関連記事
株価が弱い今こそ未来を見てください。米国株がこれからも成長すると考える理由について徹底解説！
この金額まで来たら次は増やす段階です。資産1,500万円から老後安泰に近づくための考え方を解説！
NASDAQ100をメインにしても大丈夫？コアサテライト戦略で失敗しないための判断基準を解説します！
チャンネル情報
そんな方にオススメのチャンネルです。