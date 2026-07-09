「日本で絶対に真似しないで」上海ロックダウンの異常すぎる現実とコロナより怖い体制
「お金があっても意味がない…」
2022年春、アジア随一のメガシティ上海を襲った約2ヶ月に及ぶ都市封鎖（ロックダウン）。当チャンネルでお馴染みの平成鐵郎氏が、現地で実際に巻き込まれた「想像を絶する10の出来事」を大暴露します！
物流が完全停止した密室都市では、水すら「贅沢品」に。さらに国鉄負債の約4倍にも及ぶ天文学的な経済損失が発生する異常事態に陥ります。極限状態で届いた「謎のポテチ大量配給」や、丸鶏を自ら捌くハメになった過酷すぎる生活の裏側で、人々はどう生き延びたのか…？
絶望的な配給物資の数々を捉えた生々しい現地写真や、国家規模の損失を分かりやすく比較した図解など、映像だからこそ伝わる圧倒的なリアリティは必見です。
日本人が絶対に知っておくべき「都市封鎖の真実」と衝撃の全貌は、ぜひこちらの動画本編でご確認ください！
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物流が完全停止した密室都市では、水すら「贅沢品」に。さらに国鉄負債の約4倍にも及ぶ天文学的な経済損失が発生する異常事態に陥ります。極限状態で届いた「謎のポテチ大量配給」や、丸鶏を自ら捌くハメになった過酷すぎる生活の裏側で、人々はどう生き延びたのか…？
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私、鉄道ビジネスカジュアルを運営している平成鐵郎です。私の海外用チャンネルの旧「上海よもやチャンネル」ですが２０２３年４月に管理人が日本に帰任したため、中国の話題、その他海外の話題、海外旅行記や日本の不思議などをお届けします。チャンネル名も「海外ビジネスカジュアル」に2026年5月に変更いたしました。
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