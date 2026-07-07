相次ぐ子どもが犠牲になる事件と経済状態の関連

身内に手をかけた容疑者の心理と留置場内の実態

更生アピールは嘘だった。「激アツ」と認知症高齢者を狙う元不良社長の『点検詐欺』の呆れた実態

「警察がガチで取り締まりにかかっている」アジア最大級の犯罪組織幹部が日本永住を企図した恐るべき現実

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。