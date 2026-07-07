「マシロのズボラ節約ごはん」直伝！160円で作れるレンジでなめらかプリン
料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう買わなくていい。レンジで作る160円のなめらかプリン」と題した動画を公開しました。オーブンや蒸し器を使わず、電子レンジのみで本格的なプリンを作る裏ワザを解説しています。
動画では、牛乳や卵などシンプルな材料を使用しています。温めた牛乳と卵液を混ぜ合わせた後、茶漉しで濾す工程について「これがなめらかプリンのコツ」と紹介しました。さらに最大のポイントとして、レンジでの加熱後に容器をタオルで包み、「余熱でゆっくり固める」というテクニックを披露しています。
完成したプリンに手作りのカラメルソースをたっぷりとかけ、スプーンですくうと、その名の通り「プルプルなめらか」な仕上がりに。実食シーンでは「安くて、簡単で、旨い」「こういうのがいい」と大絶賛しています。
家計に優しく、手軽に作れる絶品スイーツ。日々のおやつ作りに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・牛乳 300ml（成分無調整がおすすめ）
・卵 2個
・砂糖 大さじ2
・バニラエッセンス 4滴（あれば）
＜カラメルソース＞
・砂糖 大さじ2
・水 小さじ2
・お湯用 水 小さじ2
［作り方］
1. 計量カップに牛乳を入れ、電子レンジ（500Wで2分半、または600Wで2分）で加熱し、プリン用の耐熱容器に一時的に移しておく。
2. 空になった計量カップに卵を割り入れてかき混ぜる。
3. 砂糖とバニラエッセンスを加えてしっかり混ぜ合わせる。
4. 温めておいた牛乳を加え、さらに混ぜる。
5. 茶漉しを使って濾しながら、プリン用の耐熱容器に流し入れる。
6. ラップをせずに電子レンジ（500Wで4分半、または600Wで3分40秒）で加熱する。
7. 表面が少しプルプルになったら取り出し、蓋（またはラップ）をしてタオルでしっかりと包み、15分放置して余熱で固める。
8. 粗熱が取れたら冷蔵庫で3時間以上冷やす。
9. カラメルソースを作る。耐熱容器にお湯用の水小さじ2を入れ、電子レンジ（500Wで40秒、または600Wで30秒）で加熱しておく。
10. 別の耐熱容器に砂糖大さじ2と水小さじ2を入れ、器を傾けて馴染ませる。
11. ラップをせずに電子レンジ（500Wで2分半、または600Wで2分）で加熱する。茶色くなったら先ほど用意したお湯を加えて混ぜる（飛び散りに注意）。
12. 冷やしておいたプリンにカラメルソースをかけ、全体に行き渡らせて完成。
動画では、牛乳や卵などシンプルな材料を使用しています。温めた牛乳と卵液を混ぜ合わせた後、茶漉しで濾す工程について「これがなめらかプリンのコツ」と紹介しました。さらに最大のポイントとして、レンジでの加熱後に容器をタオルで包み、「余熱でゆっくり固める」というテクニックを披露しています。
完成したプリンに手作りのカラメルソースをたっぷりとかけ、スプーンですくうと、その名の通り「プルプルなめらか」な仕上がりに。実食シーンでは「安くて、簡単で、旨い」「こういうのがいい」と大絶賛しています。
家計に優しく、手軽に作れる絶品スイーツ。日々のおやつ作りに、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・牛乳 300ml（成分無調整がおすすめ）
・卵 2個
・砂糖 大さじ2
・バニラエッセンス 4滴（あれば）
＜カラメルソース＞
・砂糖 大さじ2
・水 小さじ2
・お湯用 水 小さじ2
［作り方］
1. 計量カップに牛乳を入れ、電子レンジ（500Wで2分半、または600Wで2分）で加熱し、プリン用の耐熱容器に一時的に移しておく。
2. 空になった計量カップに卵を割り入れてかき混ぜる。
3. 砂糖とバニラエッセンスを加えてしっかり混ぜ合わせる。
4. 温めておいた牛乳を加え、さらに混ぜる。
5. 茶漉しを使って濾しながら、プリン用の耐熱容器に流し入れる。
6. ラップをせずに電子レンジ（500Wで4分半、または600Wで3分40秒）で加熱する。
7. 表面が少しプルプルになったら取り出し、蓋（またはラップ）をしてタオルでしっかりと包み、15分放置して余熱で固める。
8. 粗熱が取れたら冷蔵庫で3時間以上冷やす。
9. カラメルソースを作る。耐熱容器にお湯用の水小さじ2を入れ、電子レンジ（500Wで40秒、または600Wで30秒）で加熱しておく。
10. 別の耐熱容器に砂糖大さじ2と水小さじ2を入れ、器を傾けて馴染ませる。
11. ラップをせずに電子レンジ（500Wで2分半、または600Wで2分）で加熱する。茶色くなったら先ほど用意したお湯を加えて混ぜる（飛び散りに注意）。
12. 冷やしておいたプリンにカラメルソースをかけ、全体に行き渡らせて完成。
YouTubeの動画内容
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