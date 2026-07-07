【レンジで9分】火を使わず容器ひとつで完成！手軽で本格的な究極のチャーシュー

味付けは「黄金の味」だけ！火を使わずレンジ9分で作る絶品チャーシュー

調味料は3つだけ！「もう揚げ物しなくていい」エアフライヤーで作る超簡単・油不要の唐揚げ