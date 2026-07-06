唾液の自浄効果が激減？「噛まない習慣」が招く『3つのトラブル』

柔らかい食事が続くと、咀嚼によって促される唾液の分泌量が減少します。

唾液には抗菌作用や洗浄作用があり、口腔内環境を整える重要な役割があります。唾液が減ると歯垢（プラーク）が蓄積しやすくなり、歯周病のリスクが高まる可能性があります。

近年では、歯周病菌の一種であるPorphyromonas gingivalisとアルツハイマー病との関連を示唆する報告もあり、歯周病による慢性炎症が脳に影響する可能性が注目されています。

歯周病が直接認知症を引き起こすと証明されているわけではありませんが、口腔内を健康に保つことが全身の健康維持につながるという考え方は広く支持されています。

口の健康は「食べる」「話す」「笑う」という日常の基本を支える大切な要素です。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

柔らかい食事ばかりと噛む力の低下：歯と口腔環境への影響

噛む力の低下は顎の筋肉や骨だけでなく、歯そのものと口腔内全体の環境にも影響をおよぼします。口腔内の変化は見えにくい部分が多く、気づいたときには相当進行していることも少なくありません。

唾液分泌の低下と口腔内環境の悪化

噛む行為は唾液の分泌を促す重要なトリガーです。唾液には、食べものの消化を助ける酵素（アミラーゼなど）のほか、口腔内を潤す働き、細菌の繁殖を抑える抗菌ペプチド、歯のエナメル質を保護する成分が含まれています。咀嚼回数が少なくなると、唾液分泌量が減少し、これらの機能が低下します。

唾液が減ると、口腔内は細菌が繁殖しやすい環境になります。むし歯（う蝕：うしょく）や歯周病のリスクが高まり、口臭の原因になることもあります。また、唾液の自浄作用が低下すると、歯の表面に細菌の塊である歯垢（プラーク）が付着しやすくなり、歯周病が進行しやすくなります。

柔らかい食事ばかりでは、食べものが歯の表面に張り付きやすく、歯垢の形成を促進することもあります。硬い食品は噛む際に歯の表面を軽くこすり、物理的に清潔に保つ効果もありますが、柔らかい食品にはそのような自浄効果がほとんどありません。こうした口腔環境の悪化が蓄積されることで、歯や歯茎の健康が損なわれていきます。

噛み合わせへの影響と全身のバランス

長期にわたって噛む刺激が不足すると、噛み合わせ（咬合）にも変化が生じることがあります。顎の関節（顎関節：がくかんせつ）は、適切な噛み合わせによってそのバランスが維持されています。咀嚼筋の筋力低下や顎骨の変化が生じると、顎関節への負荷の分散が変わり、顎関節症（がくかんせつしょう）を引き起こすリスクが生じることもあります。

顎関節症は、口が開けにくい、顎を動かすと音がする、顎や顔の痛みが生じるといった症状を特徴とします。食事や会話といった日常的な動作に支障をきたすことがあり、生活の質に影響をおよぼします。

噛み合わせと全身の姿勢や肩こりとの関連を指摘する意見もありますが、現時点では明確な因果関係を示す科学的根拠は十分ではありません。

一見すると口の中の問題と全身の健康は無関係に思えるかもしれませんが、口腔機能が全身に及ぼす影響について、さまざまな観点から研究が進められています。噛む力の低下を「歯だけの問題」として捉えるのではなく、全身の健康に関わる問題として認識することが大切です。

まとめ

柔らかい食事ばかりという習慣は、噛む力の低下や口腔機能の衰えを通じて、認知症リスクとも関わりを持つことが明らかになってきています。咀嚼は脳への刺激、栄養の多様性の確保、口腔環境の維持など、さまざまな経路で健康に貢献します。日常の食事に意識的に噛み応えのある食品を取り入れ、口腔ケアと適度な運動・社会的なつながりを合わせて維持することが、脳と身体の健康を長く保つうえで大切な一歩となるでしょう。

参考文献

日本歯科医師会「8020運動」とは？

公益社団法人 日本歯科医師会 「歯科診療所におけるオーラルフレイル対応マニュアル 2019年版」

厚生労働省 e-ヘルスネット「口腔機能の健康への影響」

日本臨床歯周病学会 「歯周病が全身に及ぼす影響」