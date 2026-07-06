老後の資産作りに成功する鍵は「捨てる」ことだった。着実に資産を築く人の5つの共通点
ファイナンシャルプランナーの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【50代が重要】資産づくりに成功している人がやってる5つのこと」と題した動画を公開。老後資産を着実に築いていく人に見られる5つの共通点について解説した。
秋山氏はまず、老後の資産作りに成功する人は「お金に詳しい人」ではなく、「考え方や最初の行動に差がある」と定義する。その上で、着実に資産を積み上げていく人の共通点の1つ目として「捨てるのが上手」であることを挙げた。具体的には、格安SIMの活用などを例に「ブランドにこだわらない」ことや、無料体験や個人年金保険などを途中でやめる「サンクコストを捨てられる」決断力が、お金を守ることに直結すると説明している。
2つ目の共通点は「1回やってみる姿勢」だ。秋山氏は「決めつけないから偏見も少なく、『やってみるか』と行動を起こせる」と語り、ホームルーターを解約してスマートフォンだけで通信を賄う生活を試したオンラインサロンメンバーの事例を紹介。「ダメなら戻せばOK」という思考が、結果として大幅な固定費削減に繋がったと述べた。
さらに3つ目として「すぐやってみる」行動力の高さを指摘。不要な通信契約や車を即座に手放した事例を引き合いに出し、1日でも早く固定費を削減することが長期的な資産形成において重要であると強調した。4つ目の共通点には「数字でも考えられる」ことを挙げ、現状維持を好む感情に流されず、損切りのメリットを数字で冷静に判断する力の必要性を説いている。
そして最後の5つ目として、これらすべての行動の土台となる「好奇心が強い」ことを挙げた。秋山氏は「好奇心が強い人は学ぼうとする力が強い」と述べ、動画を見て学ぶ姿勢自体がすでに資産作りにおいて一歩リードしている証拠だと結論付けた。
秋山氏はまず、老後の資産作りに成功する人は「お金に詳しい人」ではなく、「考え方や最初の行動に差がある」と定義する。その上で、着実に資産を積み上げていく人の共通点の1つ目として「捨てるのが上手」であることを挙げた。具体的には、格安SIMの活用などを例に「ブランドにこだわらない」ことや、無料体験や個人年金保険などを途中でやめる「サンクコストを捨てられる」決断力が、お金を守ることに直結すると説明している。
2つ目の共通点は「1回やってみる姿勢」だ。秋山氏は「決めつけないから偏見も少なく、『やってみるか』と行動を起こせる」と語り、ホームルーターを解約してスマートフォンだけで通信を賄う生活を試したオンラインサロンメンバーの事例を紹介。「ダメなら戻せばOK」という思考が、結果として大幅な固定費削減に繋がったと述べた。
さらに3つ目として「すぐやってみる」行動力の高さを指摘。不要な通信契約や車を即座に手放した事例を引き合いに出し、1日でも早く固定費を削減することが長期的な資産形成において重要であると強調した。4つ目の共通点には「数字でも考えられる」ことを挙げ、現状維持を好む感情に流されず、損切りのメリットを数字で冷静に判断する力の必要性を説いている。
そして最後の5つ目として、これらすべての行動の土台となる「好奇心が強い」ことを挙げた。秋山氏は「好奇心が強い人は学ぼうとする力が強い」と述べ、動画を見て学ぶ姿勢自体がすでに資産作りにおいて一歩リードしている証拠だと結論付けた。
YouTubeの動画内容
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