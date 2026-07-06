知らないと損をする？おひとり様の財産が「国のもの」になるケースと今すぐやるべき相続対策

「知らないとやばい」2026年の年金大改正、手残りに100万円以上の差がつく4つの落とし穴

登録者15万人の元教員FPが解説、遺族厚生年金の「5年打ち切り」ルールの対象者とは