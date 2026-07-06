13日発売の「週刊少年ジャンプ」33号（集英社）に、人気漫画「ONE PIECE」の連載29周年を記念した「ONE PIECEカードゲーム」特別限定カードがとじ込み付録として付属されている。これに伴い、発売前から異例の争奪戦が起きている。

同号には、連載29周年を記念した限定カードが1枚封入される。需要の高まりを受け、集英社は通常より約50万部増刷して発行する異例の対応を決定した。

しかし、発売前にもかかわらず、フリマサイトでは同号や付録カードをうたった出品が相次ぎ、すでに「売り切れ」と表示されているケースも確認されている。発売日前で現物がほとんど流通していない中での出品に、SNSでは疑問や不安の声も上がっている。

書店にも予約が殺到し、SNSでは「明後日発売の週刊少年ジャンプ33号、ワンピースカードが付くとかで転売ヤーが群がってます。ウチの店も何十人も予約でレジに行列。冊数制限かけてますが、普通に読みたい人が買えないかも」と投稿し、転売目的とみられる大量購入への懸念を示す投稿も散見された。

各地の書店でも予約受付を終了する動きが広がっており、「予約上限に達したため受付を終了しました」「発売日は予約分の引き渡しのみで、店頭販売はありません」と告知する店舗も相次いでいる。

さらに、公式ショップ「ONE PIECE 麦わらストア」は、渋谷本店や池袋店、梅田店など対象店舗で「週刊少年ジャンプ」33号の抽選販売を実施すると発表した。応募は7月7日から8日まで受け付け、当選者のみが1人1冊まで購入できる方式を採用。購入時には本人確認書類とQR認証が必要で、複数アカウントによる重複応募などの不正行為は無効とするなど、厳格な転売対策を講じるとした。また、TSUTAYAの一部店舗でも抽選販売を行うとしている。

毎週楽しみにしている読者からは「ジャンプという大衆雑誌が抽選販売…。なんなんだよこれ…。なんでこんなことになってるんだよ」「ジャンプで抽選販売なんか聞いた事ない 異例すぎ」「ジャンプ本誌の抽選販売とか初めてじゃない？え、毎週、紙で本誌買ってるんだけど、これ、来週のジャンプ買えるの？」「抽選販売じゃないと買えないジャンプとは…？」「少年ジャンプが抽選販売って本格的に大転売時代になったね」などと、不満の声が噴出した。