キタニタツヤ、自身最大規模となるアリーナツアー12月より開催決定！
シンガーソングライター・キタニタツヤが、12月より自身最大規模となるアリーナツアー「“DEKAI ／ PURE”」を開催することが決定した。
【写真】キタニタツヤ、アニメ『これ描いて死ね』OP主題歌「遺書」7.4配信決定 “創作は遺書”と語る
キタニは、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」、中島健人とのユニット・GEMNとして担当したテレビアニメ『【推しの子】』第2期オープニング主題歌「ファタール」など数々のヒット曲を世に送り出してきた。
さらに、4月クールテレビアニメ『日本三國』オープニングテーマとして書き下ろした「火種」が大きな反響を呼び、現在は7月クールテレビアニメ『これ描いて死ね』オープニング主題歌「遺書」も話題を集めている。
立て続けに注目作の主題歌を手掛ける中、自身最大規模となるアリーナツアー“DEKAI ／ PURE”の開催を発表。現在、オフィシャルファンクラブ「CLUB UNREALITY」にてチケット先行抽選受付を実施中。
本ツアーは、12月5日の愛知・クロコくんホール（日本ガイシホール）公演を皮切りに、2027年1月に神奈川・ぴあアリーナMM、兵庫・GLION ARENA KOBEを巡る全5公演のアリーナツアーとなる。
ツアースケジュールは以下の通り。
■ONEMAN ARENA TOUR “DEKAI ／ PURE”
【会場】
愛知・クロコくんホール（日本ガイシホール）
12月5日
神奈川・ぴあアリーナMM
2027年1月16日・17日
兵庫・GLION ARENA KOBE
2027年1月23日・24日
【写真】キタニタツヤ、アニメ『これ描いて死ね』OP主題歌「遺書」7.4配信決定 “創作は遺書”と語る
キタニは、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」オープニングテーマ「青のすみか」、中島健人とのユニット・GEMNとして担当したテレビアニメ『【推しの子】』第2期オープニング主題歌「ファタール」など数々のヒット曲を世に送り出してきた。
立て続けに注目作の主題歌を手掛ける中、自身最大規模となるアリーナツアー“DEKAI ／ PURE”の開催を発表。現在、オフィシャルファンクラブ「CLUB UNREALITY」にてチケット先行抽選受付を実施中。
本ツアーは、12月5日の愛知・クロコくんホール（日本ガイシホール）公演を皮切りに、2027年1月に神奈川・ぴあアリーナMM、兵庫・GLION ARENA KOBEを巡る全5公演のアリーナツアーとなる。
ツアースケジュールは以下の通り。
■ONEMAN ARENA TOUR “DEKAI ／ PURE”
【会場】
愛知・クロコくんホール（日本ガイシホール）
12月5日
神奈川・ぴあアリーナMM
2027年1月16日・17日
兵庫・GLION ARENA KOBE
2027年1月23日・24日