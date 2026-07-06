株式会社嵐、櫻井翔＆相葉雅の偽アカウント公開で注意喚起「どちらも公式ではありません」
【モデルプレス＝2026/07/06】株式会社嵐が5日、公式X（旧Twitter）を更新。櫻井翔と相葉雅紀を名乗るXアカウントを公開し、偽アカウントだと呼びかけた。
【写真】株式会社嵐が公開した偽アカウント
株式会社嵐は、公式Xを通じて「フォロワーが3万人以上になっていますが、どちらも公式ではありませんのでご注意ください」と投稿。フォロワーが3万5千人を超える偽アカウントの詳細をキャプチャで公開していた。
なお、櫻井と相葉は3日に、STARTO ENTERTAINMENTのファミリークラブ公式サイトを通じて、ファンクラブ発足を発表している。（modelpress編集部）
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【写真】株式会社嵐が公開した偽アカウント
◆株式会社嵐、櫻井翔＆相葉雅紀の偽アカに注意喚起
株式会社嵐は、公式Xを通じて「フォロワーが3万人以上になっていますが、どちらも公式ではありませんのでご注意ください」と投稿。フォロワーが3万5千人を超える偽アカウントの詳細をキャプチャで公開していた。
◆櫻井翔＆相葉雅紀、3日にFC発足
なお、櫻井と相葉は3日に、STARTO ENTERTAINMENTのファミリークラブ公式サイトを通じて、ファンクラブ発足を発表している。（modelpress編集部）
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