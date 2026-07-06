北中米Ｗ杯１次リーグで敗退した韓国代表の次期監督に、パウロ・ベント氏の再登板が有力視されている。今大会で同国代表を率いていた洪明甫（ホン・ミョンボ）監督はチームの惨敗を受けて辞任を表明していた。

ベント氏は２０１８年に韓国代表監督に就任し、２０２２年カタール大会でベスト１６に導いた。その後は２３年からＵＡＥ（アラブ首長国連邦）の代表監督となったが、成績不振で昨年に解任されている。

韓国メディア「スターニュース」は「パウロ・ベント氏が次期韓国代表監督に応募」と題する記事を掲載。「Ｗ杯のグループリーグ敗退という残念な結果を受け、２０２２年カタールＷ杯で韓国を歴史的なベスト１６進出に導いたパウロ・ベント氏（ポルトガル）が、韓国代表の次期監督候補として有力視されている」と報じた。

同記事では「代表チームの状況に詳しい複数の情報筋が最近スターニュースに語ったところによると、ベント氏は韓国代表監督のポストに応募したとのことだ。調査によると、ベント監督を含む複数の外国人監督がこのポストに関心を示していることが確認された」と報道。「２０２７年のアジアカップが来年１月にサウジアラビアで開催される予定であることを考えると、新監督がチームに慣れるための時間は全くない。新たな環境に適応する必要なく、韓国サッカーの現状を既に理解している監督が求められる状況において、ベント氏の応募はまさにこの現実的な選択肢に合致している」と記した。

さらに「２０１８年８月に韓国代表監督に就任し、２０２２年１２月までチームを率い、代表史上最長の監督在任期間を記録した」「２０２２年カタールＷ杯において、自国ポルトガルを破る劇的な勝利を収め、韓国代表を史上２度目となるアウェーでの決勝トーナメント進出に導いた」と実績を強調。

その上で「ベント監督は先日、国内メディアとのインタビューで、韓国サッカーへの揺るぎない愛情と信頼を表明した。『今は非常に困難な時期ではありますが、選手たちがこの試練を乗り越え、再び人々に喜びをもたらしてくれると確信しています』と述べた」と付け加えた。