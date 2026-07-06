女優の内田有紀（50）が7月2日放送の「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（BSフジ）で披露した「老眼鏡姿」が視聴者の間で話題だ。

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タイトル通り、女優の飯島直子（58）がMCを務める同番組に登場した内田。居酒屋でサシ飲みが始まると、内田は「ちょっとね、老眼鏡持ってきた」と、ほほ笑んだ。メニューを読み上げる内田の目はいつもにも増して大きく、その光景は明らかに凸レンズ越しのもの。まごうことなき老眼鏡である。

「まさかの姿に対し、飯島さんは『有紀ちゃんが老眼鏡だよ！』とのけぞっていましたが、これこそ、視聴者の言葉を代弁したものでしょう。実際、Xには《内田有紀さん老眼鏡かけても美しすぎる》といった驚きの声が続々と上がりました」（週刊誌芸能記者）

1992年放送の「その時、ハートは盗まれた」（フジテレビ系）での女優デビューから早34年。放送当時17歳になったばかりだった内田が今年の11月16日で51歳になるとは隔世の感があるが、本人いわく「40になってすぐ見えなくなってました」。老眼になってすでにそれなりの時間が経っているとはこれまた驚きだが、それでも、《内田有紀ちゃんが40代から老眼始まったという情報が、謎の安心感》といった視聴者からの声は絶えない。そんな内田が「今後、さらに見事に年を重ねるでしょう」と指摘するのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「美しく年を重ねていることでたびたび話題になる内田さんですが、50歳で老眼の話題を出してきた以上、次は恐らく60歳で、さらなる“エイジングエピソード”を出してくるのではないでしょうか。それこそ、還暦でグレーヘアに転じれば、今回のように同年代の視聴者から『エモさ』を感じたとする声が相次ぐ可能性は高いでしょう。なお、グレーヘアの内田さんといえば、2010年公開の映画『ばかもの』の劇中で、本人が美しさをすでに“実証済み”です」

グレーヘアの内田が今から楽しみな視聴者は多いのではないだろうか。

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「内田有紀にも更年期がある」というのが、正直、信じ難い。関連記事【もっと読む】内田有紀「49歳の現在地」…内気で無口な女優が取材対応に変化、更年期を告白でも話題…では、本人が明かした更年期エピソードなどについて伝えている。