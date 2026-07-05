川崎希、沖縄で約3000円の特大かき氷を堪能「4人でギリギリ食べ切れるくらい」

タレントの川崎希が4日に自身のアメブロを更新。家族で沖縄を訪れ、子ども達がシーサーの絵付け体験を楽しんだ様子や、特大のマンゴーかき氷を堪能したことを報告した。

この日、川崎は「ホテルでシーサーの絵付け体験」と切り出し「sisterがやりたいと予約してみたら工作大好きな2人ちゃんはかなり集中して楽しそうにシーサーペイントしてたよ」と、長男と長女が夢中になっていたことを報告。長男は口の開いたオスのシーサー、長女は口を閉じたメスのシーサーを選んだといい「ペアのシーサーが完成」と明かした。

続けて「ピンクの可愛らしいシーサーの顔真似してるsisterとメキシコユニフォーム風シーサーを作ったメキシコ大好きかげとら」と、シーサーを手にした子ども達の写真を公開し「おうちに飾るシーサーが出来て大満足」とコメントした。

さらに、同日に更新したブログでは「沖縄のおんなの駅なかゆくい市場に到着」と報告。「前から気になってたんだけど、行ったことはなくてはじめて行ってみたらなんだか築地みたいな雰囲気があってすごく楽しい〜」と満喫した様子をつづった。

市場では、夫でタレントのアレクことアレクサンダーが大行列に並んでくれたという特大のマンゴーかき氷を堪能したといい「こちら約3000円でお高めだけど、たっぷりマンゴーがあって4人でギリギリ食べ切れるくらいのビッグサイズかき氷でした」と説明。「前回はまだマンゴーの時期じゃなかったから、沖縄のマンゴー食べれて嬉しいな〜」と喜びをつづり、ブログを締めくくった。