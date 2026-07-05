ルナール監督が自身のSNSで発表

北中米ワールドカップ（W杯）でチュニジア代表の指揮を執っていたフランス人のエルヴェ・ルナール監督は、現地時間7月4日にチュニジアサッカー連盟との新たな契約に署名せず、同国代表の座を離れることを表明した。

チュニジア代表は今大会、初戦のスウェーデン戦で1-5と大敗。この結果を受けてサブリ・ラムシ前監督を解任し、大会中ながらルナール監督を新たな指揮官として招聘する異例の事態となっていた。しかし就任初戦となった日本代表戦で0-4と大敗を喫すると、次節のオランダ代表戦でも1-3と敗れ、3連敗で敗退が決まった。

そして現地4日、自身の公式インスタグラムでチュニジア代表監督の退任を表明。ルナール監督は「チュニジアの色をまとい、あの忘れられない経験を生きられたことは大きな誇りだ」と綴っている。さらに「去るにあたり、2026年ワールドカップへの参加を許可してくれたチュニジアサッカー連盟に感謝を伝えたい」とし、「このチームの今後の最善を願っている。さらに発展を続け、再び国民を喜ばせて歴史に美しいページを刻み続けると確信している。これからの多くの成功を祈っている。私の冒険は終わりに達した」と感謝のメッセージを残した。

また、ルナール監督にはベスト32で敗退の決まったアルジェリア代表が注目していると報じられている。チュニジアでの冒険を終えた知将の去就に注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）