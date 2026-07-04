ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（２５）が大谷翔平投手（３１）との仕切り直しのバッテリーに胸をなで下ろした。３日（日本時間４日）の本拠地パドレス戦に先発した大谷は６回を１被弾を含む７安打３失点、９奪三振、２四球の好投。Ｔヘルナンデスの逆転グランドスラムで４―３と勝利し、大谷に勝敗はつかなかった。

前回ツインズ戦で呼吸が合わず、心配された再合体だったが、配球の主導権を大谷に任せて何とか乗り切った。緊張から解放されたラッシングは「彼が勝利のチャンスをつかんでくれた。初回に２つの四球を出したけど、その流れを断ち切った。あのような状況を作り出すのは難しいからね。お互い支え合って一緒に軌道に戻していく。同じ方向を向いている。非常に質の高い投球をしたと思う」と振り返った。

ミーティングを重ね、意思疎通も問題なかった。試合中はベンチと三者間で連絡を取り「今夜は彼が何をしようとしているのか、かなりよく理解できた。多くの点で考えが一致した。彼のコールは決して簡単ではないけど、彼は彼なりの考えがある。次の試合が楽しみだね」と頬を緩ませた。