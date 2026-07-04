『名探偵プリキュア！』第23話「くれあと推理とアイスクリーム」、るるかがくれあに予告状を持ってきた！
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第23話「くれあと推理とアイスクリーム」が、あす7月5日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】るるかの目的は一体なんだ？ 第23話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第23話「くれあと推理とアイスクリーム」あらすじ
あんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）は、青いチョウの写真を手がかりにキュアエクレールの正体が誰なのかを推理するが、なかなか答えにたどり着けずにいた。ポチタンやジェット先輩とキュアット探偵事務所で過ごしていると、パティスリーチュチュのくれあがケーキを届けにやってくる。ふたりが調査している事件の資料が目に入ったくれあは、「香りは記憶と強く結びついている」とヒントを教え、事務所をあとにする。
一方、ウソノワールは「『青春の香りがする一枚の記録』にマコトジュエルが宿る」というミラージュの書の予言から、るるか（声：東山奈央）に盗み出してくるように命じる。
次の日、ミラージュの書の予言にしたがい、店長が出張で不在のパティスリーチュチュにるるかがやってくる。注文したアイスを運んできてくれたくれあに、るるかは予告状を渡すが――。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】るるかの目的は一体なんだ？ 第23話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
あんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）は、青いチョウの写真を手がかりにキュアエクレールの正体が誰なのかを推理するが、なかなか答えにたどり着けずにいた。ポチタンやジェット先輩とキュアット探偵事務所で過ごしていると、パティスリーチュチュのくれあがケーキを届けにやってくる。ふたりが調査している事件の資料が目に入ったくれあは、「香りは記憶と強く結びついている」とヒントを教え、事務所をあとにする。
一方、ウソノワールは「『青春の香りがする一枚の記録』にマコトジュエルが宿る」というミラージュの書の予言から、るるか（声：東山奈央）に盗み出してくるように命じる。
次の日、ミラージュの書の予言にしたがい、店長が出張で不在のパティスリーチュチュにるるかがやってくる。注文したアイスを運んできてくれたくれあに、るるかは予告状を渡すが――。
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。