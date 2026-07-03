歴史的な円安水準が庶民の味「たこ焼き」にも影響を与えそうです。「マグロ」よりも「タコ」が高い逆転現象まで起きています。

昆布とカツオから取った出汁と、ふわふわな生地のバランスが絶妙なたこ焼き。その主役である「タコ」に異変が起きています。

ほんま門 中村匡さん

「値段が上がっているのはタコ」

円安によるタコの値上がりです。実際に外国産のタコの価格はこの5年でおよそ1.4倍となっています。

看板商品のたこ焼きは6個入りで378円。おととし、苦渋の決断で値上げしたばかりです。

これ以上の値上げは何としても避けたいといいますが。

ほんま門 中村匡さん

「全般上がってます。油・天かす・小麦粉・卵・タコ・ソースもカツオも、円安はでかいっすね」

物価高を招く円安。39年半ぶりの水準ですが…片山財務大臣はけさ、

片山さつき 財務大臣（けさ）

「必要に応じて、いつでも適切に対応します。日米間でもいつも緊密に連絡を取っています」

過度な円安をけん制。きょうは1ドル160円台となる場面もありましたが、円安基調が止められたとは言えない状況です。

ほんま門 中村匡さん

「厳しいです。なんでやってんだろうとたまに思う」

タコの高騰で外国産の販売をやめた鮮魚店も。ただ、国内産も仕入れ値が年々上がっているそうで。

中與商店 武蔵小山店 前里芳樹 店長

「メバチマグロの切り落としですと、100グラムで480円、それと比べるとマグロよりも少し値段が高くなっている」

メバチマグロよりも、100グラムあたり100円以上マダコの方が高くなる逆転現象が。

「タコ異変」はいつ収まるのでしょうか。