中島健人、役柄のイメージは“令和のスター”「今の時代にはいない気がする」
歌手で俳優の中島健人が3日、都内で行われた自身が主演を務める映画『ラブ≠コメディ』の公開初日記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】キラキラオーラ全開！ポーズをキメる中島健人
今作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル主人公・神崎麗司（中島）と、アイドル・南風美里（長濱ねる）ら、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメントを描く。
自身の“ハーフドキュメンタリー”とも謳う今作に中島は「僕は平成生まれなのですが、昭和からたどると昭和にいたスター、平成にいたスターって令和にはまだ、いなかったような気がしたので、みんなが見たかった令和のスターを描くつもりで演じさせていただきました」と意図を明かす。
具体的には「全シーン、全力でスターでやりましたが 現場入りの姿とかサングラスかけてバッグをこう（片手で肩越しに）持って、プロデューサーに対してタメ口で。見たいのは今の時代にはいない気がするのでそこは極端に」とこだわりを紹介。
だが、監督役を演じた本多力は「チーム麗司をみるときはサングラスをずらして裸眼で見てる」と細かな芝居に着眼すると、中島も「実は思いやりがある」とうなずく。プロデューサー役の板谷由夏が「じゃないとみんなついていかないからね」と話せば、そんなフォローに中島は「僕、（優しさに）包まれてる♪」と感激していた。
このほか長濱ねる、塩野瑛久、紙谷楓監督が参加した。
【写真】キラキラオーラ全開！ポーズをキメる中島健人
今作は、“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル主人公・神崎麗司（中島）と、アイドル・南風美里（長濱ねる）ら、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメントを描く。
自身の“ハーフドキュメンタリー”とも謳う今作に中島は「僕は平成生まれなのですが、昭和からたどると昭和にいたスター、平成にいたスターって令和にはまだ、いなかったような気がしたので、みんなが見たかった令和のスターを描くつもりで演じさせていただきました」と意図を明かす。
だが、監督役を演じた本多力は「チーム麗司をみるときはサングラスをずらして裸眼で見てる」と細かな芝居に着眼すると、中島も「実は思いやりがある」とうなずく。プロデューサー役の板谷由夏が「じゃないとみんなついていかないからね」と話せば、そんなフォローに中島は「僕、（優しさに）包まれてる♪」と感激していた。
このほか長濱ねる、塩野瑛久、紙谷楓監督が参加した。