郷ひろみ、70歳の節目にニューシングル「I′m Neo G」発売 挑戦的なジャケット＆アー写が解禁
今年70歳を迎えた郷ひろみのニューシングル「I’m Neo G（アイムネオジー）」が、8月1日にリリースされる。これに先駆け、ジャケット写真とアーティスト写真が解禁された。
【写真】70歳とは思えないエネルギーを放つ、郷ひろみ最新アーティスト写真
デビューから半世紀以上にわたり、常に第一線で輝き続ける郷ひろみ。70歳を迎えた今年、デビュー記念日となる8月1日にニューシングル「I’m Neo G」をリリースする。
今回解禁されたジャケット写真には、作品タイトルを象徴する力強い“G”のマークが配置され、あごに手を添えた挑戦的でストイックなポーズをとる郷の姿が印象的なビジュアルとなっている。
さらにアーティスト写真では、郷自身が放つ鋭い眼差しと研ぎ澄まされた存在感が際立ち、70歳とは思えない圧倒的なエネルギーを放っている。
また、シングル封入の特製フォトカードのビジュアルもあわせて公開。“G”マークを持ったお茶目な郷の姿が収められているほか、全112種類のうちランダムで直筆サイン入りとなるスペシャル仕様も用意される。
「I’m Neo G」は、長年のキャリアで培った表現力に現代的なサウンドアプローチを融合させた“革新的”な一曲。“Neo（新しい）郷ひろみ”として、新たなフェーズの幕開けを告げる作品として期待が高まる。
なお、同日発売となるライブアルバム『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』のジャケット写真も解禁された。70歳の誕生日というメモリアルな日に開催された日本武道館公演のライブ音源を収録した豪華パッケージとなっている。
郷ひろみのニューシングル「I’m Neo G」とライブアルバム『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』は、8月1日発売。
【写真】70歳とは思えないエネルギーを放つ、郷ひろみ最新アーティスト写真
デビューから半世紀以上にわたり、常に第一線で輝き続ける郷ひろみ。70歳を迎えた今年、デビュー記念日となる8月1日にニューシングル「I’m Neo G」をリリースする。
今回解禁されたジャケット写真には、作品タイトルを象徴する力強い“G”のマークが配置され、あごに手を添えた挑戦的でストイックなポーズをとる郷の姿が印象的なビジュアルとなっている。
また、シングル封入の特製フォトカードのビジュアルもあわせて公開。“G”マークを持ったお茶目な郷の姿が収められているほか、全112種類のうちランダムで直筆サイン入りとなるスペシャル仕様も用意される。
「I’m Neo G」は、長年のキャリアで培った表現力に現代的なサウンドアプローチを融合させた“革新的”な一曲。“Neo（新しい）郷ひろみ”として、新たなフェーズの幕開けを告げる作品として期待が高まる。
なお、同日発売となるライブアルバム『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』のジャケット写真も解禁された。70歳の誕生日というメモリアルな日に開催された日本武道館公演のライブ音源を収録した豪華パッケージとなっている。
郷ひろみのニューシングル「I’m Neo G」とライブアルバム『Hiromi Go at Nippon Budokan 2025 “THE GREATEST 70 SONGS”』は、8月1日発売。