日清食品（東京都新宿区）が、人気商品「日清のカップメシ」シリーズの新商品「日清謎うなぎ丼」を、7月13日に発売します。

【画像】え…見た目も“まるでうなぎ”！？ 「日清謎うなぎ丼」中身を見る！

「日清謎うなぎ丼」は、動物由来原料を一切使用せずにうなぎの蒲焼きを再現したプラントベースの「謎うなぎ」を具材に使った「カップメシ」。2024年に初めて発売された際、「まるで“うなぎ丼”を食べているみたい」という声が寄せられました。

2025年には、炭火焼きの風味を加えるなど、より“うなぎ丼”らしい味わいを目指してリニューアル発売したところ、その独自性や話題性が評価され、「2025年日経優秀製品・サービス賞 トレンド部門賞」に選出されました。

今年の新商品は、具材の「謎うなぎ」と「特製甘辛たれ」にうなぎ特有の風味を加えることで、さらに“うなぎ丼”らしい味わいへと進化。しょうゆをベースに白身魚のうまみを効かせ、炭火焼きの風味を加えたつゆが染み込んだご飯と一緒に食べれば、うなぎらしい味わいと香ばしさが口いっぱいに広がります。

価格は405円（税込み）。全国で販売されます。