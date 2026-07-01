奥智哉×杢代和人『君は夏のなか』今夜スタート 清涼感あふれる青春恋愛劇が開幕
俳優の奥智哉と「原因は自分にある。」の杢代和人がダブル主演を務めるドラマ『君は夏のなか』（テレビ東京ほか／毎週水曜24時30分）の第1話が今夜放送。清涼感あふれる青春恋愛劇が幕を開ける。
【写真】渉（奥智哉）＆千晴（杢代和人）のツーショット
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
どこにでもいる普通の高校生で、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格の戸田渉役に奥。もう一人の主演、誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある想いを抱える佐伯千晴役を杢代が演じる。
■第1話あらすじ
どこにでもいる普通の高校2年生・戸田渉（奥）と同級生で学校一のイケメン・佐伯千晴（杢代）は、映画好きという共通点で意気投合をしてから、月に2・3回学校帰りに映画を観る仲に。
ある日、渉はクラスの女子生徒から、千晴の好きな人を聞き出してほしいと頼まれる。放課後、いつものように映画を観た帰りに感想を言い合う中で、軽い気持ちで「好きな人はいるのか」と尋ねると、千晴から返ってきたのは思いがけない言葉だった。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。
【写真】渉（奥智哉）＆千晴（杢代和人）のツーショット
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
■第1話あらすじ
どこにでもいる普通の高校2年生・戸田渉（奥）と同級生で学校一のイケメン・佐伯千晴（杢代）は、映画好きという共通点で意気投合をしてから、月に2・3回学校帰りに映画を観る仲に。
ある日、渉はクラスの女子生徒から、千晴の好きな人を聞き出してほしいと頼まれる。放課後、いつものように映画を観た帰りに感想を言い合う中で、軽い気持ちで「好きな人はいるのか」と尋ねると、千晴から返ってきたのは思いがけない言葉だった。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。