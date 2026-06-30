広瀬アリス＆佐野勇斗、息ぴったりの“滅ポーズ”披露 華やか衣装でイベント登壇 【トイ・ストーリー５】
【モデルプレス＝2026/06/30】女優の広瀬アリスと5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が6月30日、都内で開催された映画「トイ・ストーリー５」（7月3日公開）ジャパンプレミアのフォトコールに出席した。
【写真】31歳美人女優＆M!LK佐野、息ぴったりの“滅ポーズ”
この日、広瀬は光沢感のある上品なグリーンのブラウスに黒のスカートを合わせたシックなスタイリングで登場。一方の佐野は、ホワイトのセットアップに深みのあるインナーを合わせた爽やかなコーディネートを披露し、それぞれ洗練された装いでスタイルの良さを際立たせていた。2人は揃ってM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」の“滅ポーズ”を楽しげに披露した。
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。
レッドカーペットイベントには、ウッディ役の唐沢寿明、バズ役の所ジョージをはじめ、日下由美、広瀬、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、竜星涼と本作のキャストが勢揃い。ほかにも、「トイ・ストーリー」ファンである池崎理人（INI／※「崎」は正式には「たつさき」）、高塚大夢(INI／※「高」は正式には「はしごだか」)、板野友美、KAIRYU（MAZZEL）、雅久（aoen）、柏木由紀、ジェラードン、しなこ、多田梨音、時田音々、永尾柚乃、長浜広奈、濱口優、MAKI（＆TEAM）、マヂカルラブリー、南明奈、村重杏奈、若槻千夏ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】31歳美人女優＆M!LK佐野、息ぴったりの“滅ポーズ”
◆広瀬アリス＆佐野勇斗、息ぴったりの“滅ポーズ”披露
この日、広瀬は光沢感のある上品なグリーンのブラウスに黒のスカートを合わせたシックなスタイリングで登場。一方の佐野は、ホワイトのセットアップに深みのあるインナーを合わせた爽やかなコーディネートを披露し、それぞれ洗練された装いでスタイルの良さを際立たせていた。2人は揃ってM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」の“滅ポーズ”を楽しげに披露した。
◆「トイ・ストーリー５」ジャパンプレミア
おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描き、世界中の観客を感動の渦で包み込んだディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。全米では初週末3日間の興行収入がシリーズ史上No.1となるヒットを記録しており、“シリーズ最高の物語”に世界中から絶賛の声が上がっている。
レッドカーペットイベントには、ウッディ役の唐沢寿明、バズ役の所ジョージをはじめ、日下由美、広瀬、井上和（乃木坂46）、松井ケムリ（令和ロマン）、竜星涼と本作のキャストが勢揃い。ほかにも、「トイ・ストーリー」ファンである池崎理人（INI／※「崎」は正式には「たつさき」）、高塚大夢(INI／※「高」は正式には「はしごだか」)、板野友美、KAIRYU（MAZZEL）、雅久（aoen）、柏木由紀、ジェラードン、しなこ、多田梨音、時田音々、永尾柚乃、長浜広奈、濱口優、MAKI（＆TEAM）、マヂカルラブリー、南明奈、村重杏奈、若槻千夏ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】