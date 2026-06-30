広瀬アリス、レッドカーペット登場で「滅」ポーズ M!LK・佐野勇斗はタジタジ
俳優の広瀬アリスと佐野勇斗（M!LK）が6月30日、都内で行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した。
【写真】「滅！」ポーズをバッチリ決めた広瀬アリス
広瀬は、最新型タブレットのリリーパッド、佐野はトイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツの声を担当する。広瀬は、佐野が所属するM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」から話題となった“滅ポーズ”を披露し、会場を沸かせた。
一方、白のスーツをスタイリッシュに着こなし、クールな雰囲気で登場した佐野は、“滅ポーズ”を披露して登場したものの、広瀬の長尺“滅ポーズ”に大慌て。広瀬に感謝しながらも、照れ笑いを浮かべるなどタジタジな様子を見せていた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】「滅！」ポーズをバッチリ決めた広瀬アリス
広瀬は、最新型タブレットのリリーパッド、佐野はトイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツの声を担当する。広瀬は、佐野が所属するM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」から話題となった“滅ポーズ”を披露し、会場を沸かせた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。