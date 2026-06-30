鈴木奈々（2019年撮影）

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　タレントでモデルの鈴木奈々が、30日までにInstagramを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

【写真】鈴木奈々が「スタイル抜群」「魅力的すぎ」　水着ショットも話題　体重も大公開（6枚）

　昨年7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。

　今回の投稿では「下着撮影のオフショットです　私史上今が一番爆乳です！　今一番自分の体に自信あります！」と、美スタイル際立つ姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「べっぴんさんだ」などの声が集まっている。

引用：「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）