鈴木奈々「今一番自分の体に自信あります！」 美スタイル際立つ投稿にネット衝撃「メチャクチャ最高」
タレントでモデルの鈴木奈々が、30日までにInstagramを更新。美しさあふれる姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】鈴木奈々が「スタイル抜群」「魅力的すぎ」 水着ショットも話題 体重も大公開（6枚）
昨年7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。
今回の投稿では「下着撮影のオフショットです 私史上今が一番爆乳です！ 今一番自分の体に自信あります！」と、美スタイル際立つ姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「べっぴんさんだ」などの声が集まっている。
引用：「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）
【写真】鈴木奈々が「スタイル抜群」「魅力的すぎ」 水着ショットも話題 体重も大公開（6枚）
昨年7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。
今回の投稿では「下着撮影のオフショットです 私史上今が一番爆乳です！ 今一番自分の体に自信あります！」と、美スタイル際立つ姿を披露。ファンからは「スタイル抜群」「べっぴんさんだ」などの声が集まっている。
引用：「鈴木奈々」Instagram（＠nana_suzuki79）