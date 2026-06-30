INI 池崎理人、『トイ・ストーリー』愛爆発 高塚大夢に『トイマニ』を解説したことも＜『トイ・ストーリー５』レッドカーペット＞
INIの池崎理人と高塚大夢が、30日、映画『トイ・ストーリー５』のジャパンプレミアに登場。ブルズアイやフォーキーを手に、まるで作品の世界に入り込んだかのような豪華レッドカーペットを歩いた。
【写真】INI 池崎理人＆高塚大夢のソロカット
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。
本イベントは、まるで作品の世界に入り込んだかのような豪華レッドカーペットと、全国25劇場とライブビューイングをつないでの舞台挨拶を実施するというもので、『トイ・ストーリー５』の声優陣と『トイ・ストーリー』シリーズファンが駆けつけ、プレミアを盛り上げた。
池崎と高塚は『トイ・ストーリー』シリーズのファンとして登壇。カウボーイハットを被った池崎はブルズアイと一緒に笑顔で。フリンジデザインのベストを透け感のあるシャツに重ねた個性あふれるコーディネートを着こなす。
一方の高塚の手元にはフォーキーの姿が。ベージュカラーのスーツに黒のシャツを組み合わせた落ち着いた雰囲気の衣装だが、胸元にさりげなくリボンをあしらい、かわいさも忘れない。
作品の大ファンだという池崎は、テンション高めに「物心つく前から親が家で『トイ・ストーリー』を流しておりまして、僕は“人生が『トイ・ストーリー』なんです」と作品愛を熱弁。「小学生の時は、みんながお年玉をゲームなどに使う中、僕は全部フィギュアに使いまして、それぐらい昔から大好きな作品です」と思い出を振り返る。
一方、高塚は池崎の『トイ・ストーリー』好きを感じた場面があったそうで、「二人で一昨年にディズニーシーに行って、『トイ・ストーリー・マニア！』に一緒に乗ったんですけど、理人からたくさん内装や仕組みなど豆知識をたくさん教えてもらったのが思い出に残っています」と明かした。
※池崎理人の「崎」は「たつさき」、高塚大夢の「高」は「はしご高」が正式表記
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。
【写真】INI 池崎理人＆高塚大夢のソロカット
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。
本イベントは、まるで作品の世界に入り込んだかのような豪華レッドカーペットと、全国25劇場とライブビューイングをつないでの舞台挨拶を実施するというもので、『トイ・ストーリー５』の声優陣と『トイ・ストーリー』シリーズファンが駆けつけ、プレミアを盛り上げた。
一方の高塚の手元にはフォーキーの姿が。ベージュカラーのスーツに黒のシャツを組み合わせた落ち着いた雰囲気の衣装だが、胸元にさりげなくリボンをあしらい、かわいさも忘れない。
作品の大ファンだという池崎は、テンション高めに「物心つく前から親が家で『トイ・ストーリー』を流しておりまして、僕は“人生が『トイ・ストーリー』なんです」と作品愛を熱弁。「小学生の時は、みんながお年玉をゲームなどに使う中、僕は全部フィギュアに使いまして、それぐらい昔から大好きな作品です」と思い出を振り返る。
一方、高塚は池崎の『トイ・ストーリー』好きを感じた場面があったそうで、「二人で一昨年にディズニーシーに行って、『トイ・ストーリー・マニア！』に一緒に乗ったんですけど、理人からたくさん内装や仕組みなど豆知識をたくさん教えてもらったのが思い出に残っています」と明かした。
※池崎理人の「崎」は「たつさき」、高塚大夢の「高」は「はしご高」が正式表記
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。