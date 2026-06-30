『VIVANT』告知にチンギス登場で話題 「チンギス出るの？」「好き！」「前作で終わる人物ではない」
7月26日より第2シーズンがスタートする日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の公式Xが、30日に更新。前作でモンゴル人俳優バルサラハガバ・バトボルド（バルサー）が演じたチンギスが登場し話題となっている。
【写真】『VIVANT』第2シーズンキービジュアル解禁！ キャスト16名ずらり
前作で、バルカ共和国の警察官チンギスを演じ人気を博したバルサー。先日公開された第2シーズンのキービジュアルにも、主演の堺雅人らと並び、その姿がしっかりと収められている。
このたび新たにXに投稿されたキャラクタービジュアルでは、険しい表情で銃を構え、何かを叫ぶようなチンギスの姿が描かれており、「チンギス出るなら見る！」「めちゃくちゃかっこいい！！」「圧倒的推し」といった声が寄せられている。さらに、「チンギスは前作で終わる人物ではない。続編では、追う者から“物語の核心に踏み込む者”へ」「出世してたらいいですね」など、新シーズンでの活躍に期待する声も見られる。
前作では、バルカ共和国で起きた爆破事件の容疑者となった乃木憂助（堺雅人）らを執拗に追い詰めたチンギス。その後は野崎（阿部寛）らと共闘する関係へと変化した。また、最終回で明かされた過去も注目を集めた。
『VIVANT』第2シーズンは、前作最終回ラスト直後からスタート。堺、阿部、二宮和也、二階堂ふみら前作キャストが続投するほか、実力派女優の宮下今日子、タイを拠点に活動する俳優で、OHM（オーム）の愛称でも知られるタナパック・ジョンジャイパー（Tanapak Jongjaiphar）の出演が新たに発表されている。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。
【写真】『VIVANT』第2シーズンキービジュアル解禁！ キャスト16名ずらり
前作で、バルカ共和国の警察官チンギスを演じ人気を博したバルサー。先日公開された第2シーズンのキービジュアルにも、主演の堺雅人らと並び、その姿がしっかりと収められている。
前作では、バルカ共和国で起きた爆破事件の容疑者となった乃木憂助（堺雅人）らを執拗に追い詰めたチンギス。その後は野崎（阿部寛）らと共闘する関係へと変化した。また、最終回で明かされた過去も注目を集めた。
『VIVANT』第2シーズンは、前作最終回ラスト直後からスタート。堺、阿部、二宮和也、二階堂ふみら前作キャストが続投するほか、実力派女優の宮下今日子、タイを拠点に活動する俳優で、OHM（オーム）の愛称でも知られるタナパック・ジョンジャイパー（Tanapak Jongjaiphar）の出演が新たに発表されている。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンは、TBS系にて7月26日より毎週日曜21時放送。