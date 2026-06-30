栗田工が３日ぶり反発、インドの半導体産業に特化した新会社設立

栗田工業<6370.T>が３日ぶりに反発している。この日、インドの半導体を中心とする電子産業向け水処理ソリューションに特化した合弁会社クリタ・メンブレン・インディアを設立し営業活動を開始したと発表しており、好材料視されている。



新会社は、インドで水処理装置の設計・製造・設置・サービスに係る事業を展開するメンブレン・グループ・インディアと共同出資（栗田工５１％、メンブレングループ４９％）で設立。半導体をはじめとするインドの電子産業に対し、先進的な水処理、排水回収、資源回収、分析サービス、環境対応などのソリューションを提供する。また、２４年から水処理薬品の販売を行うクリタ・アクア・ケミカル・インディアとあわせ、インドにおける事業基盤の更なる強化を図るとしている。



出所：MINKABU PRESS