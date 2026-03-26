Photo : Kazumi Oda 2025年4月10日の記事を編集して再掲載しています。ロータリーミキサー＝クラブDJの新作法。DJミキサーにも色々ありますが、「ロータリーミキサー」と聞いてニヤっとできる人はなかなかのハウス〜クラブミュージック好きと言えるでしょう。普通のDJミキサーがフェーダー（スライド式）のボリュームで音量を上げ下げするのに対し、ロータリーミキサーは大きなノブ（つまみ