プロ野球の巨人の終身名誉監督・長嶋茂雄さんの突然の知らせに列島が悲しみに包まれる中、再認識されているのが、近年増加している肺炎・誤嚥性肺炎の恐ろしさだ。医師の谷本哲也さんは「高齢になると罹患リスクは高まりますが、現役世代も若いうちから、日常生活の中で肺炎予防や肺の維持強化をすることが可能だ」という――。写真提供＝共同通信社球界から初の文化勲章受章が決まり、思いを語る長嶋茂雄さん＝2021年10月25日 -