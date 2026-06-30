東京グレートベアーズ所属の元バレーボール男子日本代表主将・柳田将洋（33）は6月29日に自身のXを更新し、男子バレーボール日本代表の快進撃をめぐってメディアに要望をつづった。バレーボール男子日本代表はネーションズリーグ2026予選ラウンド第2週でフランスにセットカウント3-2のフルセット勝ちを収め、本大会の通算成績を8勝0敗としている。

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柳田は投稿で「朝だけでも、、、朝だけでもバレーボールの快進撃を取り上げてくださいませ！」と呼びかけ、「もうそれ以降はサッカー一色でも文句は言いません！」と率直な思いを記した。サッカーW杯の話題が大きな注目を集めるなか、五輪連覇国のフランスを相手に逆転勝利を収めた男子バレーの奮闘にも、もっと光を当ててほしいという空気がSNSで広がっている。

【画像】フランス戦の勝利を伝えた男子バレー日本代表（画像は公益財団法人日本バレーボール協会公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「ほんとこれ。サッカーも熱いけど、バレーの快進撃も朝イチで浴びたいんよ」「他の国同士のサッカーの試合のニュースするなら、日本のバレーのニュースをしてほしいです」「ほんとに、ものすごいことをやってのけてることを知ってもらいたい」「サッカー民の俺もついこの間まで大谷一色だったから気持ちわかる」といった声が寄せられている。