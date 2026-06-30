元AKB48の野呂佳代が、女優として人気作に出演し大人気となっている。野呂は、フジテレビ系春ドラマの人気作「銀河の一票」に、準主役となる月岡あかり役で出演。感動的な演技を連発し、主演を務めた黒木華とともに視聴者から高評価を得た。

また、映画でも活躍し、5月に公開した「箱の中の羊」をはじめ、9月18日公開予定の「踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！」にも出演が決定。話題作にばかり出演し、元AKB48の中でも特に女優として活躍中だ。

野呂佳代、もはや一流女優か テレビ各局で奪い合い勃発

「野呂さんは、2024年頃から話題作に出演しはじめ、“出ているドラマにハズレなし”と言われるまでになりました。今年は話題の映画にも出演しはじめ、休む暇がないほど活躍中です。野呂さんの魅力は表現の幅が広く、どんな役でも演じられるところ。ブレークして間もないのでギャラもリーズナブルで、起用したいプロデューサーが後を絶ちません。AKB48時代は全然人気がなかったので、大化けしたと話題です」（民放関係者）

グループ卒業後に大躍進を遂げた野呂だが、同じくAKB48出身の女優に注目が集まっている。それが、モデル・女優として活動する篠田麻里子だ。篠田は、野呂とは真逆でAKB48時代から大人気で、グループ卒業後はモデル兼タレントとして高い支持を集めてきた。

しかし、2019年に交際0日婚をした年下実業家と泥沼の離婚騒動を起こし、それまで積み上げてきた好感度が急落。2023年に離婚したが人気は回復できず、特に同性からの支持を無くした。

そんな篠田だが、2024年に出演したテレビ朝日系ドラマ「離婚しない男-サレ夫と悪嫁の騙し愛-」で、大胆にも“不倫妻”役を演じて高評価を得る。同作では、共演した小池徹平と何度も濃厚な濡れ場を披露。離婚騒動後ということもあり大きな話題を集めた。

その後は、立て続けにドラマ出演し、今年のテレビ東京系春ドラマ「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～」ではトリプル主演のひとりを務め、不倫夫へ復讐（ふくしゅう）を行う狂気的な人妻を演じている。さらに、7月2日から放送する日本テレビ系ドラマ「おちたらおわり」へ主要キャストとして出演し、タワマンの最上階に住む怪しいセレブママを演じる予定だ。一気に人気女優として脚光を浴び、再ブレークを果たしている。

「篠田さんは、離婚騒動後に仕事が一気になくなりましたが、最近では女優業で再ブレークしました。特に、狂気的な役を演じるのがうまく引っ張りだこです。知名度があって子どももいるのに濡れ場もOKですし、いまや狂気的な人妻役は篠田さんにお願いしたいプロデューサーが多いです。このままいけば、野呂さんより女優として人気になるかもしれないと、テレビ関係者が注目しています」（民放関係者）

篠田が“出ているドラマにハズレなし”と言われる日が来ることを願いたい。