「首位通過は何の意味もなかった」後半ATに失点→PK戦の末に敗戦。ラウンド32で敗退のオランダ、母国ファンは茫然「日本戦の教訓を活かしてない」「３本もPKを外すなんて…」【W杯】
現地６月29日に開催された北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦で、日本と同じF組を首位で通過したオランダ代表がC組２位のモロッコ代表が対戦した。
一進一退の展開が続いたなか、オランダは72分に試合が動かす。GKバルト・フェルブルッヘンのロングフィードをヴォウト・ヴェフホルストが頭で繋ぎ、抜け出したクリセンシオ・サマービルのラストパスをコディ・ガクポが右足で押し込んだ。
しかし90＋１分に土壇場で同点弾を献上。延長戦でも決着がつかず、突入したPK戦に２−３で敗れてラウンド32で敗退となった。
この結果に母国のファンは落胆。SNS上では、「日本戦の教訓を活かしてない」「３本もPKを外すなんて…」「PKの練習はしていないのか？」「首位通過は何の意味もなかった」「相手が悪すぎる」「失望した」といった声があがっている。
オランダを下したモロッコはベスト16で開催国のカナダと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
一進一退の展開が続いたなか、オランダは72分に試合が動かす。GKバルト・フェルブルッヘンのロングフィードをヴォウト・ヴェフホルストが頭で繋ぎ、抜け出したクリセンシオ・サマービルのラストパスをコディ・ガクポが右足で押し込んだ。
この結果に母国のファンは落胆。SNS上では、「日本戦の教訓を活かしてない」「３本もPKを外すなんて…」「PKの練習はしていないのか？」「首位通過は何の意味もなかった」「相手が悪すぎる」「失望した」といった声があがっている。
オランダを下したモロッコはベスト16で開催国のカナダと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台