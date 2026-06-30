「首位通過は何の意味もなかった」後半ATに失点→PK戦の末に敗戦。ラウンド32で敗退のオランダ、母国ファンは茫然「日本戦の教訓を活かしてない」「３本もPKを外すなんて…」【W杯】

「首位通過は何の意味もなかった」後半ATに失点→PK戦の末に敗戦。ラウンド32で敗退のオランダ、母国ファンは茫然「日本戦の教訓を活かしてない」「３本もPKを外すなんて…」【W杯】