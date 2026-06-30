「奥さんにして、正解でしょう」北川景子、ハンドメイド作品に「既製品みたい！」「プロ顔負け」の声！
俳優の北川景子さんは6月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。ハンドメイド作品を公開し、ファンから絶賛の声が上がっています。
【写真】北川景子の手作りポシェット
ファンからは「3時間で作れるなんてすごい」「既製品みたい！」「プロ顔負け」「天才です」「奥さんにして、正解でしょう」「娘ちゃんは大喜びですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】北川景子の手作りポシェット
「3時間で作れるなんてすごい」北川さんは「舟型ポーチのポシェットを作ってみました」と報告し、4枚の写真を投稿。花柄の生地を1からポシェットにしたことが分かります。手作りとは思えない出来ばえです。「娘のリクエストでリボンをつけました」とあるので、娘へのプレゼントでしょうか。「#制作時間3時間」というのも早いですね。
「レインコートまで作るんやね？！」6日の投稿では「子ども用のレインコートを作りました」と報告し、写真を公開していた北川さん。かわいらしいデザインのレインコートですが、大きなポケットも付いていて、使い勝手もよさそうです。ファンからは「レインコートまで作るんやね？！」「お店出来るね」といった反響が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)